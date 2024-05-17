ÎëÌÚ¿·ºÌ¥¢¥Ê¤È»Å³Ý¤±¿Í¤ËÊ¹¤¯¡¢¥Æ¥ìÄ«¤¬¡È¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È»ö¶È¡É¤ÇÌÜ»Ø¤¹¾ì½ê
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤¬2·î¤è¤ê»²Æþ¤·¤¿¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È»ö¶È¡ØÄ°¤¯¥Æ¥ìÄ«¡Ù¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¶É¤¬Ê£¿ô¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥·¥êー¥º²½¤·¡¢À©ºî¡¦ÇÛ¿®¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¡£¡Ö¶á¤¯¤Æ¡¦¥ê¥¢¥ë¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¸½ºß¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦ABEMA¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸ ²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê!!¡Ù¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ´ë²è¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ø¥¢¥ë¥³&¥Ôー¥¹¤Î¤·¤¯¤¸¤ê³Ø±àÊüÁ÷¼¼P¡Ù¤È¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÎëÌÚ¿·ºÌ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬¡¢ÁÇ¤Î¼«Ê¬¤Ç¸ì¤ë¡Ø¤µ¤é¤µ¥é¥¸¥ª¡Ù¡¢¤½¤·¤ÆÃø½ñ¡ØÃÇÊÒÅª¤Ê¤â¤Î¤Î¼Ò²ñ³Ø¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ³Ø¼Ô¡¦´ßÀ¯É§¤¬¥ê¥¹¥Êー¤Î¥ª¥Á¤Î¤Ê¤¤ÏÃ¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë¡Ø´ßÀ¯É§¤Î20Ê¬µÙ¤ß¡Ù¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈÖÁÈ¤¬¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¡¢³ê¤ê½Ð¤·¤Ï¹¥Ä´¤À¡£
¡¡¤½¤³¤Çº£²ó¤ÏÆ±»ö¶È¤ò¼ê¤¬¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¶É ¥Ó¥¸¥Í¥¹¿ä¿ÊÉô¤ÎÆ£¿¹°ì¼ù»á¤È¡¢¡Ø¤µ¤é¤µ¥é¥¸¥ª¡Ù¤ÎMC¤òÌ³¤á¤ëÎëÌÚ¿·ºÌ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¼Â»Ü¡£¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢3ÈÖÁÈ¤Î¤Í¤é¤¤¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Î»ý¤Ä¡È¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¸þ¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡É¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ê¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Æ¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡ÛÎëÌÚ¿·ºÌ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¥«¥Ã¥È¤Ï¤³¤Á¤é
¡Ò¥¢¥ë¥Ôー¡¢´ßÀ¯É§¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¡Ä¡Ä¡ØÄ°¤¯¥Æ¥ìÄ«¡Ù3ÈÖÁÈ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÀ¤¤¤È¤Ï¡Ó
ーー¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ï¥é¥¸¥ª¶É¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¢¤ë¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ£¿¹¡§¼ÒÆâ¤Ç¿·µ¬»ö¶ÈÎ©¤Á¾å¤²¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¤¦¤Á¤Î1¤Ä¤¬¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤¬²»À¼¤Ë»²Æþ¤¹¤ë°ÕµÁ¤Ï¡¢¥é¥¸¥ª¶É¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Í³¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ©ºî¤Ç¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¸¥ª¶É¤Ç¤Ï¤¤Ã¤È¥ëー¥ë¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤âÃ´ÊÝ¤¹¤ëÉ¬Í×À¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ËÍ¤é¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¥«¥Á¥Ã¤È·è¤á¹þ¤Þ¤º¡¢ÈÖÁÈºî¤ê¤ÎÊýË¡¤â¥Æ¥¹¥È¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹»ëÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤ä²»À¼¹¹ð»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦¥á¥Ç¥£¥¢´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤È¤·¤Æ¤â»²Æþ¤Ç¤¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤Ê¤¤¤«¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ーー¥é¥¤¥È¤ËÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥Í¥ë¤ò»ý¤Á¤Ä¤Ä¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥Áー¥à¤Îµ¬ÌÏ´¶¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Æ£¿¹¡§¤Þ¤À¥Æ¥¹¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÎÀ©¤¬¤·¤Ã¤«¤ê·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ø¤·¤¯¤¸¤ê³Ø±àÊüÁ÷¼¼P¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ø¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸ ²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê!!¡Ù¤Î±é½Ð¤òÌ³¤á¤ëËÌÌîµ®¾Ï¤¬Ã´Åö¤·¡¢¥é¥¸¥ª¡¦²»À¼¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ©ºî¼Ô¤¬¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤ò»î¤»¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤µ¤é¤µ¥é¥¸¥ª¡Ù¤Ï¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬ÏÃ¤¹ÆâÍÆ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ýÏ¿¤â¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤ÏÎëÌÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤È»ä¤À¤±¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø´ßÀ¯É§¤Î20Ê¬µÙ¤ß¡Ù¤Ï¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Ä¤Ä¡¢´ë²è¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿º´Æ£Íý¿Í¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤¬¤Û¤È¤ó¤É1¿Í¤Ç²ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸åÈÖÁÈ¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿Í¿ô¤âÁý¤ä¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ーー3ÈÖÁÈ¤È¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Æ£¿¹¡§¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ï¡¢ºî¤ê¼ê¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬Âç¤¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ë¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¿Í¤ËÀ©ºî¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬º¬ËÜ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ø¤·¤¯¤¸¤ê³Ø±àÊüÁ÷¼¼P¡Ù¤Ç¤Ï¡¢±é½Ð¤ÎËÌÌî¤µ¤ó¤ÏºÇ½é¤Ë¤ªÏÃ¤·¤¿¤È¤¤«¤é´ë²è¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¡Ø¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸¡Ù¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ´ë²è¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸¡Ù¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤È¤Ïº¹ÊÌ²½¤·¤¿¤â¤Î¤òºî¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢·Ý¿Í¤µ¤ó¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¸²½¿Í¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÇ¡¦YouTubeÈÇ¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦ÌÌÇò¤µ¤òºî¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ø¤µ¤é¤µ¥é¥¸¥ª¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãý¤ì¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Ï¼ÒÆâ¤Ë¤âÂ¿¤¯¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Þ¤ºÎëÌÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹Éô¤ÎÃæ¤Ç¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ë1ÈÖ¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ー¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Ç¤Ï¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼ñÌ£¤¬Â¿¤¯¤Æ¥ª¥¿¥¯µ¤¼Á¤À¤«¤é¡¢¾ðÊó¤Î¿¼ËÙ¤ê¤¬¤¦¤Þ¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë²¿»ö¤Ë¤âÊªÉÝ¤¸¤»¤º¡¢´Î¤¬¿ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Å¬Ç¤¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£
ーー¡Ø´ßÀ¯É§¤Î20Ê¬µÙ¤ß¡Ù¤Ï¤É¤ó¤Ê·Ð°Þ¤Ç¡©
Æ£¿¹¡§ÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Îº´Æ£¤¬³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿´ßÀèÀ¸¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤Î´ë²è½ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤â¡ÖÃÇÊÒÅª¤Ê¤â¤Î¤Î¼Ò²ñ³Ø¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤óÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¶áÇ¯¤ÎÂ¿ºî¤Ê¤´³èÌö¤ÏÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤´½Ð±é¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¼¤Ò¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´ßÀèÀ¸¤Ë¤Ï¥Ä¥Æ¤¬¤Ê¤¯¡£¤Ê¤ó¤È¤«ÀèÀ¸¤ËÏ¢Íí¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤Þ¤·¤Æ¡¢¤´Äó°Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢´ßÀèÀ¸¤âÃý¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤é¤ì¤Æ¡¢¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ò½çÄ´¤Ë¸«¤¨¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤ËË¬¤ì¤¿¡ÖÌÂ¤¤¡×¡¡Ìå¡¹¤È¤¹¤ëÆü¡¹¤ÎÃæ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡õYouTube¡Ó
ーー¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤è¤ê¤âÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÎÁÇ¤ä¿Í´ÖÅª¤ÊÉôÊ¬¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡Ø¤µ¤é¤µ¥é¥¸¥ª¡Ù¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Æ£¿¹¡§ËÜÅö¤Ë¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¤¤»¤¹¤®¤Ê¤¯¤é¤¤¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Äºî¤ê¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Ç¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¤Ç»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÈÖÁÈ¤Î³µÍ×Ê¸¤â½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÈÖÁÈ¤ÎÆâÍÆ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âËÜ¿Í¤Ç¤¹¡£
ーーÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÏÉáÃÊ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÂè1ÃÆ¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Î¿´¶¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÎëÌÚ¡§¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»ä¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¡©¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¤¤Þ¤³¤¦¤·¤ÆÆ£¿¹¤µ¤ó¤¬¤ªÏÃ¤·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢½é¤á¤Æ·Ð°Þ¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹ÉôÄ¹¤«¤é¡Ö¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤ò»Ï¤á¤ë¤é¤·¤¯¤Æ¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·èÄê¤«¤é¼Â¸½¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¶õ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤ä¤ë¤Î¤«¤Ê¤ÈÈ¾¿®È¾µ¿¤Ç¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡£
ーー¸µ¡¹¥é¥¸¥ª¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤´¼«¿È¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤ÆÁ°¸þ¤¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÎëÌÚ¡§¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ë¤Ï¥é¥¸¥ª¶É¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¥é¥¸¥ª¤ò¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤ÆÆþ¼ÒÅö½é¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤âÂç³Ø»þÂå¤Ë¥é¥¤¥¿ー¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò½ñ¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¾¯¤·¤¢¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¸ì¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£À¤´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¬¤â¤Ã¤È¹¤Þ¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Âç³ØÀ¸¤Î¤È¤¡¢¤¤¤¤²½¾ÑÉÊ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡¢Í§Ã£¤ËLINE¤Ç¤È¤Æ¤âÄ¹Ê¸¤Î¥ì¥Ó¥åー¤ò½ñ¤¤¤ÆÁ÷¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â»ä¤¬ÆÃ¤ËÂç¹¥¤¤Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥È¤È¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥º¥Ð¥ó¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®½ÐÍè¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²»¥Ï¥á¡¦Â¤Î¿¤Ð¤·¶ñ¹ç¡Ä¤â¤¦¤É¤³¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â±ü¤¬¿¼¤¤¤Î¤Ç¤â¤Ã¤ÈÂô»³¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥º¥Ð¥ó¥É¤Ï½ã¿è¤Ë¤â¤Ã¤ÈÇä¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤Ç¤â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Ï¤¢¤ë¼ï¼õÆ°Åª¤ÊÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤è¤¤¤Î¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤ÎÏÃ¤¬Íè¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Æー¥Þ¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤êº¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
ーーYouTubeÈÖÁÈ¤Î¡ØË«¤á¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ù¤âÆ±»þ´ü¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢È¯¿®¤¹¤ë¥Á¥ã¥Í¥ë¤¬°ìµ¤¤ËÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤´¼«¿È¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
ÎëÌÚ¡§½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÇ½Æ°Åª¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¡Ø¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¥µ¥ÖMC¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤¹¤´¤¤¤Í¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¤È¸À¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥µ¥ÖMC¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÊÌ¤Î¶¯¤ß¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤Þ¤º¤¤¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊºòÇ¯¤Î²Æ¡¢Ìå¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÄ°¤¤¤¿GLIM SPANKY¤µ¤ó¤Î¡ÖUp To Me¡×¤Î²Î»ì¡Ò¤â¤¦´ñÀ×¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¤ï¡¡ÇòÇÏ¤Î²¦»Ò¤Ê¤ó¤Æ¡¡²¿¤âÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤è¡Ó¤¬¤¹¤´¤¯»É¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼õÆ°Åª¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤È¼«Ê¬¤ËÌä¤¤¤¿¤À¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÇ½Æ°Åª¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤¤È¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ë¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤È¡ØË«¤á¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ù¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ë¾ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¼Â¸½¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ーーÇ½Æ°Åª¤ËÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥Í¥ë¤ò¤â¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Æü¡¹À¸³è¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÎëÌÚ¡§¡Ö¸À¸ì²½¡×¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ö¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¤Î¤³¤Î¶Ê¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¤¯¤Æ¤â¡Ö¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦°Ê¾å¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥È¤Î±éµ»¤Ç¤â¤É¤¦¤¤¤¤¤«¤ò¸À¸ì²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¡£¤É¤¦¤·¤¿¤éÅÁ¤ï¤ë¤«¡¢¤è¤ê¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬²¿¤ò´¶¤¸¤Æ¤ë¤«¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Êª»ö¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ーー¤Þ¤ë¤Ç¥é¥¤¥¿ー¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¤Í¡£
ÎëÌÚ¡§¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Æ¥Ã¥¯¤äÂ¾¤Î´ë¶È¤Ç¥é¥¤¥¿ー¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤âÎà¸ì¼Åµ¤ò¸«¤Æµ»ö¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥¿ーÅª¤Ê´¶³Ð¤â¤³¤³¤Ë¤¤Æ³è¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ーー¡Ö¼«Ê¬¤¬¤É¤¦´¶¤¸¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë²òÁüÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Î»Å»ö¤Ë¤âÂç¤¤¯³è¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÎëÌÚ¡§¤â¤È¤â¤È»×¹Í¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤Î¤Ë¥Þ¥¤¥ó¥É¥Þ¥Ã¥×¤òºî¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥È¤Ç¤â¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥·¥çー¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¸«¤¿¤é¡¢Áª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤ò¿¿¤óÃæ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦´¶¤¸¤¿¤«¡¢¤Ê¤¼¤½¤¦´¶¤¸¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤¦´¶¤¸¤¿Í×°ø¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò½ñ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä¤Î±éµ»¤ò¸«¤ë²ó¿ô¤âÁ°¤è¤êÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥é¥¸¥ª¤ÇÏÃ¤¹¤Ë¤Ï1²ó¤À¤È¸À¸ì²½¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÇÄã5～6²ó¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¥¤¤À¤«¤é¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤¬»Å»ö¤À¤Ê¤ó¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¡£
¡Ò¸½Âå¤Î²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥ー¤Ï¡ÈÛ£Ëæ¤µ¡É¡¡¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤³¤½°¦¤µ¤ì¤ë»þÂå¤Ë¡©¡Ó
ーーÎëÌÚ¤µ¤ó¤¬º£¸åÈÖÁÈ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÎëÌÚ¡§¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÍ§Ã£¤ò¸Æ¤Ó¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ÎÁ°Í§Ã£¤È3¿Í¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢1¿Í¤¬¡Ö2Ç¯´ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎø¿Í¤ÈÊÌ¤ì¤è¤¦¤«¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¾ð¤¬¤¢¤Ã¤ÆÊÌ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤é¡¢¤â¤¦1¿Í¤Î»Ò¤¬¡Ö¾ð¤Ï·ÐÇ¯¤È¤È¤â¤ËÉå¤ê¤æ¤¯¼öÊª¤À¡×¤È¸À¤¤»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤È¤·¤Æ¤ÏÍ§Ã£¤ÎÈ¯¸À¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬Í§Ã£¤ÈÉáÄÌ¤Î²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤òÎ®¤¹ÈÖÁÈ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¡¢ÉáÄÌ¤Î24ºÐ¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê²ñÏÃ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¢¤È¤Ï¿Í¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤ä»×¹Í¤Îº¬¸»¤ò¤¿¤É¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤¿¤É¤ë´ë²è¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ë¤â¡¢ÌÌÇò¤¤¿Í¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¯¤Æ¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ø¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸¡Ù¤ÎËÌÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢Âçºå¤Î¸øÎ©¹â¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬ºåÂç¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÙ¶¯¤»¤º¤ËµþÂç¤Ë¼õ¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê²¶¤òÁ¢¤à¤À¤í¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÙ¶¯¤»¤º¤ËËèÆü¥æ¥Ë¥Ð¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¾Úµò¤È¤·¤ÆSNS¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢·ë¶É¼õ¸³¤Ï¤·¤¯¤¸¤Ã¤Æ2Ï²¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃæ¤Î¿Í¤ÎÌÌÇò¤µ¤â¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ーーÆ£¿¹¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹½ÁÛ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Æ£¿¹¡§¤Þ¤ºÃ»´üÅª¤ËÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Êー¤ÎÊý¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÈÖÁÈºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ÎÀè¤Ç¡¢º£Ç¯ÅÙÃæ¤Ë1¤Ä¤Ç¤â²¿¤«¤·¤é¼ý±×²½¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íø±×¤òÄÉ¤¤µá¤á²á¤®¤Æ¤âÎÉ¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ïºî¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢¡È¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥é¥¸¥ª¶É¡É¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤°¤é¤¤¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÈÖÁÈ¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤òºî¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¤âÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÈÖÁÈºî¤ê¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢º£¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¤Ê¤¼Î®¹Ô¤Ã¤¿¤«¤ÎÍýÍ³¤ò¡¢¡Ö¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¾ðÊó¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤é¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¾¯¤·°ã¤¦Êý¸þ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤³¤³2¡¢3Ç¯¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¡Ö³Ø¤Ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¤¿¤ÀÈÖÁÈ¥Û¥¹¥È¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¡×¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¡È¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¡É¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤¿ÈÖÁÈ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë²è¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÈÛ£Ëæ¤µ¡É¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÄ°¤¯¥Æ¥ìÄ«¡Ù¤Ç¤É¤ÎÊý¸þÀ¤ÎÈÖÁÈ¤òºî¤ë¤«¤ò¥«¥Á¥Ã¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢´ë²è¤È¤·¤Æ¤Ï·è¤á¤¤é¤º¡¢Û£Ëæ¤Ê¤â¤Î¤Ë¼è¤êÁÈ¤ßÂ³¤±¤¿¤¤¤«¤é¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ーーÀè¤Û¤É¤ÎÎëÌÚ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤ÎÍ§Ã£Æ±»Î¤Î²ñÏÃ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤À¸³è¤À¤Ã¤¿¤ê¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇÁ¤¸«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¤Í¡£ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤ÊÊý¸þ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ÎëÌÚ¡§Ä¹´üÅª¤ÊÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢10Ç¯¸å¤Î¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤òºÇÂç¸Â³è¤«¤·¤Æ»Å»ö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢YouTube¤â¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î´Ä¶¤òºÇÂç¸Â³è¤«¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¥Þ¥¹¤Ë¹¤á¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¤Ï¤Þ¤À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤È¤·¤Æ1Ç¯È¾¤·¤«³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Ë1ÈÖÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¼¡Âè¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë´Ä¶¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÈÎÉ¤¤¤â¤Î¤òÀ¤¤Ë¹¤á¤¿¤¤Íß¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ËÆþ¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»Å»ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¿·¤·¤¤»×¹Í¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤·¡¢1Ç¯¸å¤ä10Ç¯¸å¤Ë¼«Ê¬¤Ï¤É¤ó¤Ê¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
ーーÌ¤Íè¤Î¼«Ê¬¤Ë´üÂÔ¤¬¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡£
ÎëÌÚ¡§»ä¤Î¾ì¹ç¡¢¸µ¡¹¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¡ØM¥¹¥Æ¡Ù¤Î¥µ¥ÖMC¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤ÈÁÛÄê³°¤¬µ¯¤³¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Î¼«Ê¬¤ÎÌ¤Íè¤ò¤È¤Æ¤âÁÛÁü¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»Å»ö¤ò¤Ê¤ó¤È¤«´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¿·¤·¤¤»×¹Í¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤Èµ¤¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡£¸µ¡¹ÌÀ³Î¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢µÕ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿´¶³Ð¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤â³Ú¤·¤µ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼èºà¡áÃæÂ¼Âó³¤¡¿¹½À®¡áËÙ¸ýº´ÃÎ¡Ë