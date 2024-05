¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤¬1ÆüÁí»ÙÇÛ¿Í¤Ë¡£¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥·¥Æ¥£¤ÇÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥óÌó600¿Í¤È¥Õ¥¡¥ó¥ß¤ò³«ºÅ

韓国初のアートテインメントリゾート「パラダイスシティ」は5月12日、日本から集まったファン約600人を迎えたイベント「2024パク・ソジュンファンイベント in パラダイスシティ 〜Check-in to Paradise with Seojun〜」を開催しました。

■1日総支配人としてパラダイスシティの魅力を紹介

パラダイスシティは、五つ星ホテルや屋内テーマパーク、ラクジュアリースパ、ショッピングアーケード、クラブ、コンベンション施設、カジノなどがそろったアートテインメントリゾートで、7周年を迎えました。

同施設のイメージキャラクターを務めるのは、俳優のパク・ソジュンさん。5月12日、パク・ソジュンはさんはパラダイスシティの魅力をアピールする「パラダイスシティ 1日総支配人」に就任しました。

同時に、日本から集まった約600人のファンと、ファンミーティングを開催。ファンを前にパク・ソジュンさんは、最近鑑賞した映画や音楽について語りました。好きな食べ物は「スムージー」で、ビタミンやプロテインのパウダー、果物を入れて飲むといったこだわりについて話す場面も。

『彼女はキレイだった』『梨泰院クラス』など、過去に演じた7作品のキャラクターについてもトーク。「もし1カ月一緒に住むとしたらどのキャラクター?」「もし日本に一緒に旅行に行くならどのキャラクター?」「パラダイスシティ総支配人に一番似合うのはどのキャラクター?」といった質問に答えました。

また、1日総支配人らしく、パラダイスシティの魅力についても紹介。パラダイスシティのおすすめスポットや、パラダイスシティに一番似合うのはどんな日かについても語りました。「パラダイスシティは『夏休みのホカンス』におすすめ。イチオシは、チムジルバンも食事も楽しめる『シメール』」とパク・ソジュンさん。

そのほか、パラダイスシティ7周年をお祝いしたケーキカットや、ファンとの2ショット撮影会も行われました。イベント終了後には、参加者全員と順番にグループショットを撮影。ハイタッチや一緒にハートポーズを作るなどの神対応に、集まったファンは大満足の様子でした。

■施設概要

施設名:パラダイスシティ

所在地:仁川国際空港からホテルシャトルバスで5分、仁川広域市中区永宗海岸南路 321 番ギル186(雲西洞)

主要施設:ホテル、カジノ、エンタテインメント、グループ&ウェディング、アート

公式サイト:https://www.p-city.com/

(フォルサ)