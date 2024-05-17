Å·¹Ä¾Þ¡¦½Õ¢ÍNHK¥Þ¥¤¥ë¡Ö¥³¥í¥¬¥·ºîÀï¡×ÂçÀ®¸ù¡ªÂè£³ÃÆ¤Ïºù²Ö¾Þ¡Ö»îÁö¡×¤«¤é¡ÖËÜÈÖ¥ª¡¼¥¯¥¹¡×¤Î¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¦¥©¡¼¥¯¤òÁÀ¤¤·â¤Ä
¡¡É®¼Ô¤¬ËÜ¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«Ãæ¤Î¡ÖGµ¥³¥í¥¬¥·ÂçºîÀï¡×¡½¡½¡£
¡¡Âè£±ÃÆ¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¡¦½Õ¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç3200¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç¤Ï¥Æ¡¼¥ª¡¼¥í¥¤¥ä¥ë¤òÈ´Å§¤·¡¢Æ±ÇÏ¤ÎÃ±¾¡£±ÅÀ¡Ê2.8ÇÜ¡Ë¤ò¸«»ö¤Ë¥²¥Ã¥È¡£Âè£²ÃÆ¤ÎNHK¥Þ¥¤¥ë¥«¥Ã¥×¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç1600¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç¤â¡¢¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤ÎÃ±¾¡£±ÅÀ¡Ê2.9ÇÜ¡Ë¤¬ÂçÅªÃæ¤È¤Ê¤ê¡¢ÌÜ²¼¡¢·³»ñ¶â¤Ï8.12ÇÜ¡Ê2.8ÇÜ¡ß2.9ÇÜ¡Ë¤Ø¤È¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤¯¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥Þ¥¤¥ë¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç1600¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ï¾¡ÉéÇÏ¤¬¸«Åö¤¿¤é¤º¡Ö¥Ñ¥¹¡×¤È¤·¤¿¤¬¡¢Åö½µ¤Ï¡ÖÂè£³ÃÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤È¤·¤ÆÂç¤¤¤Ë¿©»Ø¤ÎÆ°¤¯³Ê¹¥¤Î¥ì¡¼¥¹¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡££µ·î19Æü¤ËÅìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ª¡¼¥¯¥¹¡Ê¼Ç2400¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡£³ºÐÌÆÇÏ²¦¼Ô·èÄêÀï¤Î¤ªÊõÇÏ¤ËÈ´Å§¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¦¥©¡¼¥¯¤À¡£Á°Áö¤ÎGµ¡¦ºù²Ö¾Þ¡Êºå¿À¡¦¼Ç1600¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ï¥¹¥Æ¥ì¥ó¥Ü¥Ã¥·¥å¤Î£¸Ãå¡Ê0.6ÉÃº¹¡Ë¤ÈËÞÁö¤·¤¿¤¬¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¦¥©¡¼¥¯¿Ø±Ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌÆÇÏ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯Âè£±ÃÆ¤Îºù²Ö¾Þ¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡Ö»îÁö¡×¤Ë¤¹¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¡¢É®¼Ô¤Ï¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ö¼Â¡¢°È¾å¤ÎÀîÅÄ¾²í¤ÏÁ°Áö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¦¥©¡¼¥¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢1600¥á¡¼¥È¥ë¤Ïµ÷Î¥¤¬Ã»¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ÇÏ¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÃæÆâÅÄ½¼ÀµÄ´¶µ»Õ¤â¡¢
¡Ö¤³¤Î½Õ¤ÎºÇÂç¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¥ª¡¼¥¯¥¹¡×
¡¡¤È¤Î¥Û¥ó¥Í¤òÏ³¤é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Ø±Ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥ª¡¼¥¯¥¹¤³¤½¡ÖÁÀ¤¤¤¹¤Þ¤·¤¿°ìÀï¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤·¤«¤âº£²ó¤Î¥ª¡¼¥¯¥¹¤Ï¡¢ºù²Ö¾Þ£±Ãå¤Î¥¹¥Æ¥ì¥ó¥Ü¥Ã¥·¥å¡¢Æ±£³Ãå¤Î¥é¥¤¥È¥Ð¥Ã¥¯¡¢Æ±£´Ãå¤Î¥¹¥¦¥£¡¼¥×¥Õ¥£¡¼¥È¤Ê¤É¡¢ÊÌÏ©ÀþÁÈ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Á°Áö¹¥ÁöÇÏ¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤½¤¦¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£µ·î17ÆüÀµ¸á¸½ºß¡¢JRA¡ÊÆüËÜÃæ±û¶¥ÇÏ²ñ¡Ë¤«¤é¥ª¥Ã¥º¤Ï¤Þ¤ÀÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¦¥©¡¼¥¯¤¬£´ÈÖ¿Íµ¤°Ê¾å¤Ë¿ä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤Ê¤é¤Ð¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¿Íµ¤¤ÎÌÕÅÀ¡×¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡Ö¤ªÊõÇÏ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ç·ëÏÀ¡£Gµ¥³¥í¥¬¥·ÂçºîÀï¤ÎÂè£³ÃÆ¤Ï¡¢£µ·î26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Î¤¿¤á¤Î·³»ñ¶â¤òÈ¾Ê¬²¹Â¸¤·¤¿¾å¤Ç¡¢»Ä¤êÈ¾Ê¬¤ò¤½¤Ã¤¯¤ê¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¦¥©¡¼¥¯¤ÎÊ£¾¡£±ÅÀ¡Ê£±ÏÈ£²ÈÖ¡Ë¤Ë¥Ö¥Á¹þ¤ß¤¿¤¤¡£Ê£¾¡¤¬£²ÇÜ°Ê¾å¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê¤é¡¢¤¢¤¨¤ÆÃ±¾¡¤òÁÀ¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢É®¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¥ª¥ó¤Î»ú¤À¤«¤é¤À¡£
¡ÊÆü¹â¼¡Ïº¡¿¶¥ÇÏ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë