¡ÚÌ´Àê¤¤¡ÛÅØÎÏ¤¬Êó¤ï¤ì¤ë»þ¤Ë¸«¤ëÌ´¤Ï¡©
¤É¤³¤«¤òÅÐ¤ëÌ´¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
³³¤äÊÉ¡¢ºäÆ»¡¢³¬ÃÊ¡¢²°º¬¡¢ÌÚ¤Ê¤É¡¢ÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤¬¤É¤³¤À¤Ã¤¿¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÅÐ¤ëÌ´¤¬¼¨¤¹°Å¼¨¤ò¥·¡¼¥óÊÌ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÅÐ¤ëÌ´¡×¤¬¼¨¤¹´ðËÜÅª¤Ê°ÕÌ£
Ì´Àê¤¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÅÐ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò°Å¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ÅÐ¤ëÌ´¤Î´ðËÜÅª¤Ê°ÕÌ£¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡þÅØÎÏ¤Î¾ÝÄ§
ÅÐ¤ëÌ´¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î°ÕÍß¤äÅØÎÏ¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÏÌ´¤ÎÃæ¤Î¾õ¶·¤ä´¶¾ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£
¤â¤·³Ú¤·¤¤µ¤Ê¬¤ÇÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆâ¤Ê¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Ëþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¡£ÅØÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌÜÉ¸Ã£À®¤Ç¤¤ë°Å¼¨¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¶ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÅØÎÏ¤¬Êó¤ï¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡þ±¿µ¤¾å¾º
ÅÐ¤ëÌ´¤Ï¡¢±¿µ¤¾å¾º¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤¿¤ê¡¢Í½ÁÛ¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¹¬±¿¤¬Ë¬¤ì¤¿¤ê¤È¡¢¤¦¤ì¤·¤¤½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤ê¤½¤¦¡£Á°¸þ¤¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤µ¤é¤Ê¤ë±¿µ¤¥¢¥Ã¥×¤Î¥«¥®¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ú¥·¡¼¥óÊÌ¡Û¡ÖÅÐ¤ëÌ´¡×¤Î°ÕÌ£
Ì´¤ÎÃæ¤ÇÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤É¤³¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¤³¤³¤«¤é¤Ï¾õ¶·ÊÌ¤ÇÅÐ¤ëÌ´¤Î°ÕÌ£¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡þ¡Ê1¡ËºäÆ»¤òÅÐ¤ëÌ´¤Ï¡ÖÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿»îÎý¡×
ºäÆ»¤òÅÐ¤ëÌ´¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿»îÎý¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇºäÆ»¤òÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ïº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¤ÈºÃÀÞ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡£°ìÊý¡¢³Ú¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢º¤Æñ¤ò¹îÉþ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¶ì¤·¤¯¤Æ¤â¤¯¤¸¤±¤º¤ËÅÐ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡þ¡Ê2¡ËÊÉ¤òÅÐ¤ëÌ´¤Ï¡Ö»îÎý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¡×
ÊÉ¤òÅÐ¤ëÌ´¤Ï¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿»îÎý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£
º£¡¢º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤ÆºÃÀÞ¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¤·¤«¤·¤³¤ÎÌ´¤ò¸«¤¿¤Ê¤é¡¢»îÎý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤òÂÇÇË¤Ç¤¤ë°ìÈ¯µÕÅ¾¤Î¹¥µ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡þ¡Ê3¡ËÊ½¤äºô¤òÅÐ¤ëÌ´¤Ï¡Ö¥È¥é¥Ö¥ë²óÈò¡×
Ê½¤äºô¤òÅÐ¤ëÌ´¤Ï¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦°Å¼¨¡£º£¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È²¿¤«¤·¤é¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¥Ô¥ó¤È¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Àè²ó¤ê¤·¤Æ¥ê¥¹¥¯¥Ø¥Ã¥¸¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡þ¡Ê4¡Ë²°º¬¤ËÅÐ¤ëÌ´¤Ï¡Ö¹â¤¤ÌÜÉ¸¡×
²°º¬¤ËÅÐ¤ëÌ´¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¹â¤¤ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÅØÎÏ¤·¤Ä¤Å¤±¤ì¤Ð¡¢À®¸ù¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Å»ö±¿¤äÂÐ¿Í±¿¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Á°¸þ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡þ¡Ê5¡Ë³¬ÃÊ¤òÅÐ¤ëÌ´¤Ï¡Ö±¿µ¤¾å¾º¡×
³¬ÃÊ¤òÅÐ¤ëÌ´¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î±¿µ¤¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£·Ú²÷¤ÊÂ¼è¤ê¤Ç³¬ÃÊ¤òÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹±¿µ¤¥¢¥Ã¥×¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
È¿ÂÐ¤Ë½Å¤¿¤¤Â¼è¤ê¤Ç³¬ÃÊ¤òÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¡¢°ì½Ö±¿µ¤¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¸å¤ËµÞ¹ß²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¡£¼þ°Ï¤Î¿Í¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡þ¡Ê6¡Ë¤Ï¤·¤´¤òÅÐ¤ëÌ´¤Ï¡ÖÅØÎÏ¤¬¼Â¤ë¡×
¤Ï¤·¤´¤òÅÐ¤ëÌ´¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤¬¼Â¤ë¤³¤È¤ò°Å¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÌ´¤ò¸«¤¿»þ¤Ï¡¢±¿µ¤¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£º£¤Ïº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢·è¤·¤ÆÄü¤á¤ºÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¸þ¤±¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡þ¡Ê7¡Ë±ìÆÍ¤òÅÐ¤ëÌ´¤Ï¡ÖÅØÎÏ¤ÎÊý¸þ¤ò¸«Ä¾¤¹¤Ù¤¡×
±ìÆÍ¤ò¤è¤¸ÅÐ¤ëÌ´¤Ï¡¢ÅØÎÏ¤¹¤ëÊý¸þ¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
°ìÅÙ¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤µ¤é¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç·×²è¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡þ¡Ê8¡ËÅã¤òÅÐ¤ëÌ´¤Ï¡Ö¶¯¤¤°Õ»Ö¡×
Åã¤òÅÐ¤ëÌ´¤Ï¡¢º¤Æñ¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¶¯¤¤°Õ»Ö¤ÎÉ½¤ì¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ïº£¡¢¹â¤¤ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤Ù¤¯¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Åã¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢ÌÜÉ¸¤Î¹â¤µ¤ÈÈæÎã¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬Åã¤Î¤É¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®ÅÙ¹ç¤¤¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤í¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ï¿Í°ìÇÜ¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£°ú¤Â³¤Á°¸þ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡þ¡Ê9¡ËÌÚ¤òÅÐ¤ëÌ´¤Ï¡ÖÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¡×
ÌÚ¤ËÅÐ¤ëÌ´¤Ï¡¢Ë¾¤ß¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì´¤ÎÃæ¤ÇÅÐ¤ëÌÚ¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î´ê¤¤¤ÎÂç¤¤µ¤Ç¤¹¡£»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬Âç¤¤¤¤Û¤É¡¢Ì´¤ÎÃæ¤ÎÌÚ¤âÂç¼ù¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·ÌÚ¤Î¾å¤Þ¤ÇÅÐ¤êÀÚ¤ì¤¿¤Ê¤é¡¢¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Î´ê¤¤¤¬¤«¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡þ¡Ê10¡Ë»³¤òÅÐ¤ëÌ´¤Ï¡Öµ¤ÎÏ¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡×
»³¤òÅÐ¤ëÌ´¤Ï¡¢µ¤ÎÏ¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¡£ÅÓÃæ¤ÇÅê¤²½Ð¤·¤¿¤êÂÕ¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢À®¸ù¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÁ¤¨¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¶¯¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÉð´ï¤Ë¡¢ÌÜÉ¸Ã£À®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡þ¡Ê11¡Ë³³¤òÅÐ¤ëÌ´¤Ï¡Öº¤Æñ¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¡×
³³¤ò¤è¤¸ÅÐ¤ëÌ´¤Ï¡¢º¤Æñ¤ò¹îÉþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸±¤·¤¤³³¤òÌµ»ö¤ËÅÐ¤êÀÚ¤ì¤¿¤Ê¤é¡¢ÅØÎÏ¤ÎËö¤Ëº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°Å¼¨¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤é¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é°ìµÙ¤ß¤·¤Æ¤âOK¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¤ò¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡þ¡Ê12¡ËÃ«Äì¤«¤é¤è¤¸ÅÐ¤ëÌ´¤Ï¡Ö¤Ä¤é¤¤¾õ¶·¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¡×
Ì´Àê¤¤¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃ«Äì¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëºÇ°¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êÃ«Äì¤ò¤è¤¸ÅÐ¤ëÌ´¤Ï¡¢¤Ä¤é¤¤¾õ¶·¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤ò°Å¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢²¿¤È¤«¾õ¶·¤òÂÇÇË¤·¤è¤¦¤ÈÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡º£¶ì¤·¤¯¤Æ´õË¾¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤Ï¤¤Ã¤ÈË¬¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡þ¡Ê13¡Ë¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤ËÅÐ¤ëÌ´¤Ï¡Ö°ÂÄê¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¡×
¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤ËÅÐ¤ëÌ´¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë°ÂÄê¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°Å¼¨¡£´û¤Ë¾õ¶·¤¬ÎÉ¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢º£¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤«¤é¤Ê¤«¤Ê¤«È´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì°Ê¾å¾õ¶·¤¬°²½¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Í¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¢ÅÐ¤ëÌ´¤Ï¤ä¤ëµ¤¤ÈÅØÎÏ¤òÉ½¤¹
²¿¤«¤òÅÐ¤ëÌ´¤Ï¡¢ÌÜÉ¸Ã£À®¤ä¥È¥é¥Ö¥ë²ò¾Ã¤Î¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì´¤ÎÃæ¤ÇÅÐ¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÅØÎÏ¤Ï¤Þ¤â¤Ê¤¯Êó¤ï¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤ä¤½¤Î»þ¤Î´¶¾ð¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¡¢Ì´¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡ÊLIB_zine¡Ë
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹