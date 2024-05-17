Number_i¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡ØZach Sang Show¡Ù¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ËÅÐ¾ì¡ª¥³ー¥Á¥§¥éÈëÏÃ¤Ê¤É¤âÈô¤Ó½Ð¤·¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê
¢£¥³ー¥Á¥§¥é¤Ç¤Î¥á¥ó¥Ðー¤òÊ¿Ìî»çÍÔ¤Ï¡Ö¥í¥Ðー¥È¡¦¥À¥¦¥Ëー¡¦Jr.¤«¤é¡Ø¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÈæÓÈ
¡ÚÆ°²è¡¦¼Ì¿¿¡ÛNumber_i¡ØZach Sang Show¡Ù¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¦¹ðÃÎ¡¦µÇ°¥·¥ç¥Ã¥È
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢ー¡¢¥¶¥Ã¥¯¡¦¥µ¥ó¥°¤¬Number_i¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤·¤¿±ÇÁü¤¬YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØZach Sang Show¡Ù¤Ç¸ø³«¡£
³«»ÏÁá¡¹¡¢¥¶¥Ã¥¯¤«¤é¤Î¡ÖJ-POP¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼ÁÌä¤Ë¡£¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤¬¡Ö¥¥ã¥Ã¥Áー¤À¤è¤Í¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢´ßÍ¥ÂÀ¤â¡ÖÅ¸³«¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¢¤ë¡×¡£¤½¤·¤ÆÊ¿Ìî»çÍÔ¤Ï¡Ö¤ï¤ê¤È¥¹¥Èー¥êーÀ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡×¡ÖÆüËÜ¸ì¤Î¥á¥¿¥Õ¥¡ー¤Ç¤·¤«É½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¸ÀÍÕÁª¤Ó¤â¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Íä¤ß¤Ê¤¯²óÅú¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î³Ú¶Ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¿ÀµÜ»û¤¬¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò²Î»ì¤Ë¹þ¤á¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤È¾Ò²ð¡£¤µ¤é¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖGOAT¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¿Ìî¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤³¤¦¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡ØGOAT¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÀ®¤êÎ©¤Á¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃåÃÏÅÀ¤¬·è¤Þ¤ë¤Î¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢Ê¿Ìî¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¡¢´ß¤È¿ÀµÜ»û¤«¤é¤â¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¿ÀµÜ»û¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤è¤êÄ¹¤¤»þ´Ö¡¢°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤ï¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÈ¾Ç¯¤Ç°ã¤¦°ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¸ì¤ê¡¢¤½¤Î¡É°ã¤¦°ìÌÌ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ß¤Ï¡Ö¥À¥ó¥¹¤Ï¡¢»çÍÔ¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¾ðÇ®¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¿ÀµÜ»û¤ÏÉ½¸½ÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¤³¦Åª²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ØCoachella Valley Music and Arts Festival 2024¡Ù¤Î4·î14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø88rising Futures¡Ù¥¹¥Æー¥¸¤Ë½Ð±é¤·¤¿´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢Ê¿Ìî¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤È¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤´é¤·¤Æ¤¿¤è¡¢¡Ê¥á¥ó¥Ðー¡Ë¤ß¤ó¤Ê¡£ÉáÃÊ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥¹¥Æー¥¸¾å¤Ç¸«¤ë¤È¡¢²¾ÌÌ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤è¡£¥í¥Ðー¥È¡¦¥À¥¦¥Ëー¡¦Jr.¤«¤é¡Ø¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¡Ù¡ÊÉáÄÌ¤Î¿Í¤¬Ä¶¿Í¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤¹¤´¤¤¤È¤³¤ò¸«¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¡¢Á´À¤³¦¤ËÄÌ¤¸¤ëÈæÓÈ¤òÈäÏª¡£
´ÑµÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ý¡¹¤Ë¡ÖºÇ¹â¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¿Ìî¤¬¡Ö²¶¤é¤Î¤³¤È¤òÀäÂÐ¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£²»³Ú¤ËÂÐ¤·¤ÆÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤Í¡¢¸ÀÍÕ¤â²¿¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡×¤ÈÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë5·î27Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNo.O -ring-¡Ù¤Ë¤âÏÃ¤¬µÚ¤Ó¡¢Ê¿Ìî¤¬¡Ö¥³¥ó¥µー¥È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ê¥ß¥Ë¡Ë¥¢¥ë¥Ð¥àºî¤ê¤ò¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£³Ú¶Ê¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢Á´°÷¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»þ´Ö¤ò¿©¤¦¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤Ò¤È¤ê2¡¢3¶Ê¤º¤ÄÃ´Åö¤òÊ¬¤±¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢À©ºî¤ÎÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥°¥ëー¥×¤Î¥êー¥Àー¤¬Ã¯¤Ê¤Î¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÂÐÅù¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤ë´ß¤òÊ¿Ìî¤È¿ÀµÜ»û¤¬»Ø¤¹Å¸³«¤Ë¡£¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë´ß¤Ë¡ÖÈà¤Ï¥·¥ã¥¤¤Ç¡¢¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È¿ÀµÜ»û¤¬²òÀâ!?¤·¤¿¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¶¥Ã¥¯¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ë¡¢´ß¤«¤é¡Ö¤½¤ó¤Ê½Å¤¤¤ÎÇØÉé¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ËÜ²»¤¬!?¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÇú¾Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥á¥ó¥ÐーÆ±»Î¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤âÈô¤Ó½Ð¤·¡¢´ß¤¬¡Ö²ÈÂ²¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Í§¤À¤Á¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¤â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢Ê¿Ìî¤â¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤À¤è¤Í¡×¤Èð÷¤¡¢¿ÀµÜ»û¤â¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿Â¸ºß¡×¤ÈÃÇ¸À¡£
ºÇ¸å¤Ï¥¶¥Ã¥¯¤¬¡ØNo.O -ring-¡Ù¤ò¾Ò²ð¤·¡¢3¿Í¤â¡ÖThank you!¡×¤È¾Ð´é¤ÇÇï¼ê¤·¤ÆÄù¤á³ç¤é¤ì¤¿¡£
Ê¹¤¤É¤³¤í¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë¡¢¡ØZach Sang Show¡Ù¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤â¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é¡ÖThank you¡×¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¡£X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¤Ï¡É#Number_i_Coachella¡É¤Î¥ïー¥É¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2024.04.12 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖBlow Your Cover¡×
2024.05.27 ON SALE
MINI ALBUM¡ØNo.O -ring-¡Ù
Number_i OFFICIAL SITE
https://tobe-official.jp/artists/number_i