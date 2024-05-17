39ºÐ¡¦ÀÐÀîÍü²Ú¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼24¼þÇ¯¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö±Ê±ó¤Î¿ä¤·¤Ç¤¹¡×
¡¡¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀÐÀîÍü²Ú¡Ê39¡Ë¤¬17Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£24Ç¯ÌÜ¤Î¡È¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°Æü¡É¤Ë¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Î¥¢¥¤¥É¥ë°áÁõ»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡2000Ç¯4·î¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÂè4´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËµÈß·¤Ò¤È¤ß¡¢ÄÔ´õÈþ¡¢²Ã¸î°¡°Í¤È¤È¤â¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢Æ±5·î17ÆüÈ¯Çä¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥µ¥Þ¡¼¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÀÐÀî¤Ï¡ÖËÜÆü5·î17Æü¤Ï¤ï¤¿¤¯¤·¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤Ç¤¹¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ø¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥µ¥Þ¡¼¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¡Ù¤ÎÈ¯ÇäÆü¡¡2000Ç¯¤Î5·î17Æü¤«¤é24Ç¯¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¡¼¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö24Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¥¢¥¤¥É¥ë°áÁõÃå¤ÆÂç¹¥¤¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÈÂ²¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ì¤Íè¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¡¢¡¢24Ç¯Á°¤ÏÁÛÁü¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È´¶³´¤È¤È¤â¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Çò¤¤¥Õ¥ê¥Õ¥ê¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ê¡Á¡¡¥¸¡¼¥ó¤ÈÍè¤Á¤ã¤¦¤Ê¡Á¡¡´ò¤·¤¤¤Ê¡Á¡¡¹¬¤»¤À¤Ê¡Á¡¡¤ä¤À¡Á¡¡ÎÞ¤Ç¤ë¡Á¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òµ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡ÖÀÐµÈÄÔ²Ã¡×¡Ö¥Ï¥Ô¥µ¥Þ¡×¡Ö24Ç¯¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÅº¤¨¤¿ÀÐÀî¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¤ª½Ë¤¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â³¡¹¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤¬±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤ÇµïÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÍü²Ú¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖÍü²Ú¤Á¤ã¤ó¤Ï¤º¤Ã¤È¤ï¤¿¤·¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Á¥ã¡¼¥ß¡¼¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â²Ä°¦¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö4´ü4¿Í¤¬·ò¹¯¤Ë²á¤´¤»¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢µÈ¥ò¥¿¤Î»ä¤Ï¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¡Ö24¼þÇ¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤Íü²Ú¤Á¤ã¤ó¤¬¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÍü²Ú¤Á¤ã¤ó¤ÏËÍ¤Î±Ê±ó¤Î¿ä¤·¤Ç¤¹¡×¡Öº£¤â¤º¤Ã¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£