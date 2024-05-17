Ï¢Â³ÀàÅð¤Ë´ØÍ¿¡©±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÇÉ¼ê¤ËÅ¾¤Ö¡È¥Õ¡¼¥É¡õ¥á¥¬¥ÍÃË¡É
¡¡²ûÃæÅÅÅô¤ÎÌÀ¤«¤ê¤ÈÂç¤¤Ê²»¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃË¤¬Àª¤¤¤è¤¯Å¹Æâ¤ËÅ¾¤¬¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¿¬¤â¤Á¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¡¼¥É¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢´ã¶À¤Ë¥Þ¥¹¥¯»Ñ¤ÎÃË¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÃË¤ÏÂÎÀª¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤È¡¢²ûÃæÅÅÅô¤òÊÒ¼ê¤ËÅ¹Æâ¤ò¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢³°¤ÎÍÍ»Ò¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÃË¤Ï°ìÅÙ¡¢Å¹¤Î³°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ìó4Ê¬¸å¡£ºÆ¤ÓÅ¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿ÃË¤Ïº£ÅÙ¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿Áë¤òÊÄ¤á¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÅ¹Æâ¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¤Ä¤Þ¤º¤¡¢¤Õ¤é¤Ä¤¯ÃË¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¿ßË¼¡Ê¤Á¤å¤¦¤Ü¤¦¡Ë¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿ÃË¤Ï¥ì¥¸¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¼þ°Ï¤òÊª¿§¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÃË¤ÏÅ¹Æâ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¸°¤ò»È¤Ã¤Æ¥ì¥¸¤ò³«¤±¡¢¸½¶â¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·úÂ¤Êª¿¯Æþ¤ÈÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï½»½êÉÔÄê¡¦Ìµ¿¦¤ÎÀ¾²Ï±É¼£ÍÆµ¿¼Ô¡Ê51¡Ë¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»ËÌ¸«»Ô¤Î¥«¥ì¡¼Å¹¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¸½¶â6Ëü1000±ß¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åö»þ¡¢Å¹¤ÎÁë¤Î¸°¤Ï³Ý¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÃË¤ÏÁë¤Î³°Â¦¤Î³Ê»Ò¤ò¹©¶ñ¤Ç³°¤·¤ÆÅ¹Æâ¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¾²Ï±É¼£ÍÆµ¿¼Ô
¡Ö¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤ÆÅð¤ß¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤ÆÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ëÀ¾²ÏÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢Â¾¤ÎÀàÅð»ö·ï¤Ê¤É¤Ø¤Î´ØÍ¿¤â¤Û¤Î¤á¤«¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í¾ºá¤Ï½½¿ô·ï¤Ë¾å¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¡¼¥É¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢´ã¶À¤Ë¥Þ¥¹¥¯»Ñ¤ÎÃË¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÃË¤ÏÂÎÀª¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤È¡¢²ûÃæÅÅÅô¤òÊÒ¼ê¤ËÅ¹Æâ¤ò¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢³°¤ÎÍÍ»Ò¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÃË¤Ï°ìÅÙ¡¢Å¹¤Î³°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ìó4Ê¬¸å¡£ºÆ¤ÓÅ¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿ÃË¤Ïº£ÅÙ¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿Áë¤òÊÄ¤á¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÅ¹Æâ¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¤Ä¤Þ¤º¤¡¢¤Õ¤é¤Ä¤¯ÃË¡£
¡¡·úÂ¤Êª¿¯Æþ¤ÈÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï½»½êÉÔÄê¡¦Ìµ¿¦¤ÎÀ¾²Ï±É¼£ÍÆµ¿¼Ô¡Ê51¡Ë¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»ËÌ¸«»Ô¤Î¥«¥ì¡¼Å¹¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¸½¶â6Ëü1000±ß¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åö»þ¡¢Å¹¤ÎÁë¤Î¸°¤Ï³Ý¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÃË¤ÏÁë¤Î³°Â¦¤Î³Ê»Ò¤ò¹©¶ñ¤Ç³°¤·¤ÆÅ¹Æâ¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¾²Ï±É¼£ÍÆµ¿¼Ô
¡Ö¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤ÆÅð¤ß¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤ÆÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ëÀ¾²ÏÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢Â¾¤ÎÀàÅð»ö·ï¤Ê¤É¤Ø¤Î´ØÍ¿¤â¤Û¤Î¤á¤«¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í¾ºá¤Ï½½¿ô·ï¤Ë¾å¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£