¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù7´ü¡¢Âè3ÏÃ¡ÖÅ¨¡ã¥ô¥£¥é¥ó¡ä¡×¤ÎÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¸ø³«
Âè7´ü¤¬ÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¤è¤ê¡¢7´ü¤ÎÂè3ÏÃ(ÄÌ»»141ÏÃ)¡ÖÅ¨¡ã¥ô¥£¥é¥ó¡ä¡×¤ÎÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ÈTVÌ¤ÊüÁ÷¤Î30ÉÃÍ½¹ðÊÔ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Âè3ÏÃ¡ÖÅ¨¡ã¥ô¥£¥é¥ó¡ä¡×¤è¤ê
¥¢¥á¥ê¥«No.1¥Ò¡¼¥í¡¼¡¢¥¹¥¿¡¼¥¢¥ó¥É¥¹¥È¥é¥¤¥×¤¬»àÊÁÌÚÄ¤¤È¤ÎÁÔÀä¤ÊÆ®¤¤¤ÎËö¡¢»¶¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼«¿È¤Î¡È¸ÄÀ¡É¿·Ãá½ø(¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥À¡¼)¤¬»àÊÁÌÚ¤ËÃ¥¤ï¤ì¤ëÀ£Á°¡¢¤½¤Î¡È¸ÄÀ¡É¤ËÍ¿¤¨¤¿¡Ö¿·Ãá½ø(¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥À¡¼)¤Ï¡È¸ÄÀ¡É¤ÈÈ¿È¯¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢»àÊÁÌÚ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¡È¸ÄÀ¡É¤ò¼º¤¤¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤¦¡£»àÊÁÌÚ¤¬²óÉü¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥¹¥¿¡¼¤¬°ä¤·¤¿ºÇ¸å¤ÎÍ±Í½¤Î´Ö¤Ë¡¢¥Ç¥¯¤¿¤ÁÍº±Ñ1Ç¯AÁÈ¤Ï·èÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤ÆÀïÆ®ÎÏ¤Î¶¯²½¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ7´üÂè3ÏÃ¡ÖÅ¨¡ã¥ô¥£¥é¥ó¡ä¡×¤Ç¤Ï¡¢»àÊÁÌÚ¤È¥ª¡¼¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥ï¥ó¤¬¼¡¤Ê¤ë°ì¼ê¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¿Í´Ö¤Ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¤È¤ë¡£Íº±Ñ¹â¹»¤Ç¥Ç¥¯¤äÇú¹ë¤¿¤Á1Ç¯AÁÈ¤¬ÃÃÏ£¤òÂ³¤±¤ëÃæ¡¢¡ÖÍº±ÑÆâ¤ÎÆâÄÌ¼Ô¡×¤ÎÀµÂÎ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡Ä¡Ä¡£
¡û¡ü¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù7´üÂè3ÏÃ(ÄÌ»»141ÏÃ)¡ÖÅ¨¡ã¥ô¥£¥é¥ó¡ä¡×Í½¹ð
TV¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù7´ü¤Ï¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ29¶É¥Í¥Ã¥È(¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯)¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¡£³Æ¾ÜºÙ¤Ï¥¢¥Ë¥á¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡£
(C)ËÙ±Û¹ÌÊ¿¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦ËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢À½ºî°Ñ°÷²ñ
Âè3ÏÃ¡ÖÅ¨¡ã¥ô¥£¥é¥ó¡ä¡×¤è¤ê
¥¢¥á¥ê¥«No.1¥Ò¡¼¥í¡¼¡¢¥¹¥¿¡¼¥¢¥ó¥É¥¹¥È¥é¥¤¥×¤¬»àÊÁÌÚÄ¤¤È¤ÎÁÔÀä¤ÊÆ®¤¤¤ÎËö¡¢»¶¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼«¿È¤Î¡È¸ÄÀ¡É¿·Ãá½ø(¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥À¡¼)¤¬»àÊÁÌÚ¤ËÃ¥¤ï¤ì¤ëÀ£Á°¡¢¤½¤Î¡È¸ÄÀ¡É¤ËÍ¿¤¨¤¿¡Ö¿·Ãá½ø(¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥À¡¼)¤Ï¡È¸ÄÀ¡É¤ÈÈ¿È¯¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢»àÊÁÌÚ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¡È¸ÄÀ¡É¤ò¼º¤¤¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤¦¡£»àÊÁÌÚ¤¬²óÉü¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥¹¥¿¡¼¤¬°ä¤·¤¿ºÇ¸å¤ÎÍ±Í½¤Î´Ö¤Ë¡¢¥Ç¥¯¤¿¤ÁÍº±Ñ1Ç¯AÁÈ¤Ï·èÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤ÆÀïÆ®ÎÏ¤Î¶¯²½¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ7´üÂè3ÏÃ¡ÖÅ¨¡ã¥ô¥£¥é¥ó¡ä¡×¤Ç¤Ï¡¢»àÊÁÌÚ¤È¥ª¡¼¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥ï¥ó¤¬¼¡¤Ê¤ë°ì¼ê¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¿Í´Ö¤Ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¤È¤ë¡£Íº±Ñ¹â¹»¤Ç¥Ç¥¯¤äÇú¹ë¤¿¤Á1Ç¯AÁÈ¤¬ÃÃÏ£¤òÂ³¤±¤ëÃæ¡¢¡ÖÍº±ÑÆâ¤ÎÆâÄÌ¼Ô¡×¤ÎÀµÂÎ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡Ä¡Ä¡£
¡û¡ü¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù7´üÂè3ÏÃ(ÄÌ»»141ÏÃ)¡ÖÅ¨¡ã¥ô¥£¥é¥ó¡ä¡×Í½¹ð
TV¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù7´ü¤Ï¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ29¶É¥Í¥Ã¥È(¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯)¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¡£³Æ¾ÜºÙ¤Ï¥¢¥Ë¥á¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡£
(C)ËÙ±Û¹ÌÊ¿¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦ËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢À½ºî°Ñ°÷²ñ