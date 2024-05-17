¥½¥·¥¨¥Àµ×ÊÝ¤Î°µ´¬¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡¡Á´ÎÏ¥×¥ì¥¹¥Ð¥Ã¥¯¢ª¥Ô¥ó¥ÁÁË»ß¤Ë¾Î»¿¡ÖÂÂ®¤¤¡×¡ÖÄÉ¤¤ÉÕ¤¯¤Î¤«¡×
µ×ÊÝ¤Ï·è¾¡ÅÀ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·1-0¾¡Íø¤Ë¹×¸¥
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ë½êÂ°¤¹¤ëµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö5·î16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè36Àá¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢Àï¤Ç·è¾¡ÅÀ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤Æ1-0¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤ÎÁ´ÎÏ¥×¥ì¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂÂ®¤¤¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Àï2»î¹çÏ¢Â³¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿µ×ÊÝ¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢Àï¤Ç3»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¿¥á¥óÉüµ¢¡£»î¹ç¤Ï³«»ÏÁá¡¹¤ÎÁ°È¾3Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¿¼¤¤¥¯¥í¥¹¤Ëµ×ÊÝ¤¬Áö¤ê¹þ¤à¤È¡¢¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¥®¥ê¥®¥ê¤«¤é¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ÎFW¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥·¥¦¥Ð¤¬·è¤á¤ÆÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¥½¥·¥¨¥À¤Ï¤³¤Î1ÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¡¢UEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡ÊEL¡Ë½Ð¾ì·÷Æâ¤Î6°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤ÏÀäÌ¯¤Ê¥¯¥í¥¹¤Ç¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¡¢¤µ¤é¤ËÀÚ¤ìÌ£±Ô¤¤¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¤Î2¿ÍÈ´¤¤Ê¤É¡¢Í×½ê¤Ç¹¥¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»º£µ¨9ÅÙÌÜ¤Î¥Þ¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¡ÊMOM¡Ë¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¼éÈ÷¤Ç¤ÎÁ´ÎÏ¥×¥ì¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤ò¸«¤»¤ÆÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸åÈ¾29Ê¬¡¢¼«¿Ø±¦¥µ¥¤¥É¤Î¹Âç¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢µ×ÊÝ¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¥¦¥§¡¼¥é¥¤¥óÉÕ¶á¤«¤éÁ´Â®ÎÏ¤Ç¥×¥ì¥¹¥Ð¥Ã¥¯¡£Áê¼ê¤Ï¥ï¥ó¥È¥é¥Ã¥×¸å¤Ë¥¯¥í¥¹¤òÁÀ¤¦¤â¡¢µ×ÊÝ¤¬¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤·¤ÆÂ¤ËÅö¤Æ¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤Ø¤ÈÆñ¤òÆ¨¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¡Ö¥¢¥Ù¥Þ¥µ¥Ã¥«¡¼¡×¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬¡Öµ×ÊÝ¤¬¼éÈ÷¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡ªµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÁË»ß¡ª¹¶¼é¤ÇÌ¥¤»¤ë¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ê¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂÂ®¤¤¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¡×¡Ö¤½¤ìÄÉ¤¤ÉÕ¤¯¤Î¤«¡×¡Ö¤è¤¯Ìá¤Ã¤¿¡×¡ÖMOM¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤³èÌö¤Ö¤ê¡×¡Ö¼éÈ÷¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤«¤¤¡×¡Ö¥µ¥Ü¤é¤º¤Ë°Î¤¹¤®¤ë¡×¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë