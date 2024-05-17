Á°ÅÄ¸øµ±¡õµ×ÊÝÅÄ¼ÓÍ§¡¢´Ú¹ñ¸¶ºî¡Ø»ä¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡ÙW¼ç±é¡¡Æü¥Æ¥ì¿·¥É¥é¥ÞÏÈ¤Ç¸æÁâ»Ê¤Î¥´¡¼¥¹¥È¤È¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼ÉÁ¤¯
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÁ°ÅÄ¸øµ±¤Èµ×ÊÝÅÄ¼ÓÍ§¤¬¡¢7·î5Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖFriday¡Çs EDGE¡Ê¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥º¥¨¥Ã¥¸¡Ë¡×ÏÈ¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¿¼0¡§30¡Á¿¼0¡§59¡Ë¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¡Ö»ä¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡×¡ÁÄÉ²±ÊÔ¡Á¡Ù¤ÇW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬17Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»÷¹ç¤¦¡Ä¡ª¸æÁâ»ÊÌò¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿Á°ÅÄ¸øµ±
¡¡4·î¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿Æ±ÏÈ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¿¡£7·î¤«¤é¤Ï¿¼Ìë¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿ËÜ³ÊÅª¤Ç¾å¼Á¤ÊÎø°¦¥É¥é¥Þ¤òÁ÷¤ë¡£º£ºî¤Ï¡¢LINE¥Þ¥ó¥¬¤Ç¹ñÆâ1600Ëüviews°Ê¾å¡Ê¢¨5·î»þÅÀ¡Ë¡¢À¤³¦8¥ö¹ñ¸ì¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤webtoon¡¦web¾®Àâ¤¬¸¶ºî¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Á°ÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁÏ¶È¼Ô°ì²È¤Î¸æÁâ»Ê¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿°ì¾òÎÇ±Ñ¡Ê¤¤¤Á¤¸¤ç¤¦¡¦¤ê¤ç¤¦¤¨¤¤¡Ë¡£´°àú¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿ÎÇ±Ñ¤Ï¡¢ÆÍÁ³¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¡£µ×ÊÝÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¿¹ÀîÆàÄÅ¼Â¡Ê¤â¤ê¤«¤ï¡¦¤Ê¤Ä¤ß¡Ë¤Ï¡¢ÎÇ±Ñ¤ÈÆ±¤¸ÆüÆ±¤¸»þ´Ö¤Ë¡¢ÊÌ¤Î»ö¸Î¤ËÁø¤¤°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¿ô½µ´Ö¸å´ñÀ×Åª¤ËÌÜ³Ð¤á¤ÆÌµ»ö¤ËÂà±¡¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢²È¤Ë¤Ï¥´¡¼¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÎÇ±Ñ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿È¤Ë³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤¡ÈÌ¿¤Î¼Ú¤ê¡É¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÆàÄÅ¼Â¤Ï¡Ö·¯¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÇ±Ñ¤ËÍê¤ê¤Ë¤µ¤ì¤Æ¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£Í±Í½¤Ï¤ï¤º¤«49Æü´Ö¡£±¿Ì¿Åª¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë2¿Í¤Î¤Ï¤«¤Ê¤¤¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼Å¸³«¤â·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£ÆàÄÅ¼Â¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿»þ¡¢°ìÂÎ²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÎÇ±Ñ¤ÎÌ¿¤òÁÀ¤¦²ø¤·¤¤Ææ¤Î¿ÍÊª¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡¢¿¿¤ÎÁÀ¤¤¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¸¶ºî¤ÇÂ¿¿ô¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼Í×ÁÇ¤Î¤¢¤ëÀßÄê¤Ç¡¢°ìÌ£°ã¤¦¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°ÅÄ¤Ï¡Ö¼çÌò¤ÎÎÇ±Ñ¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¡¢Î¨Ä¾¤Ë¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Ï¢¥É¥é¤Î¼ç±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ìò¼Ô¤ò»Ö¤·¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÌ´¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î½Ð²ñ¤¤¤È¤´±ï¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤webtoon¡¦web¾®Àâ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÉ½¸½¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥é¥Ö¥³¥á¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ÎÀ¤³¦¤òµ×ÊÝÅÄ¼ÓÍ§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¯ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¡£¡Ö¸½¾ì¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¶õµ¤´¶¤òÆü¡¹´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¶»ÂÇ¤¿¤ì¥Ï¥é¥Ï¥é¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á¯ÅÙ¤Î¹â¤¤±ÇÁü¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝÅÄ¤Ï¡Ö¿·¥É¥é¥ÞÏÈ¤Ç¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Î¾ì¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤È¡¢¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÆàÄÅ¼Â¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÊü½Ð¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¾ð¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤ëÌòÊÁ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¼è¤êÁÈ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆàÄÅ¼Â¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÆàÄÅ¼Â¤ÏÅö¤¿¤Ã¤ÆºÕ¤±¤íÀº¿À¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤ËÁ°¤ËÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯ÎÏ¤Î¤¢¤ë½÷À¤À¤Ê¤ÈÆü¡¹±é¤¸¤ëÃæ¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢»ä¼«¿È¤âÆàÄÅ¼Â¤Î²Ì´º¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯Àº¿À¤Ë½õ¤±¤é¤ì¡¢»£±Æ¸½¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌò¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢¡Ö¥é¥Ö¥³¥á¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÃÏ¤ËÂ¤Î¤Ä¤¤¤¿ºîÉÊ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹Í×ÁÇ¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÇÂç¿Í¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥É¥é¥Þ¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È´üÂÔ¤ò¹â¤á¤¿¡£
¡¡¡Ø¡Ö»ä¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡×¡ÁÄÉ²±ÊÔ¡Á¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡Ö¡ÁÎøÏ©ÊÔ¡Á¡×¤ò¡¢½©¤ËÊüÁ÷Í½Äê¡£Hulu¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡ÁÄÉ²±ÊÔ¡Á¡×¤ÎºÇ½ª²óÊüÁ÷¸å¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»÷¹ç¤¦¡Ä¡ª¸æÁâ»ÊÌò¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿Á°ÅÄ¸øµ±
¡¡4·î¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿Æ±ÏÈ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¿¡£7·î¤«¤é¤Ï¿¼Ìë¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿ËÜ³ÊÅª¤Ç¾å¼Á¤ÊÎø°¦¥É¥é¥Þ¤òÁ÷¤ë¡£º£ºî¤Ï¡¢LINE¥Þ¥ó¥¬¤Ç¹ñÆâ1600Ëüviews°Ê¾å¡Ê¢¨5·î»þÅÀ¡Ë¡¢À¤³¦8¥ö¹ñ¸ì¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤webtoon¡¦web¾®Àâ¤¬¸¶ºî¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼Å¸³«¤â·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£ÆàÄÅ¼Â¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿»þ¡¢°ìÂÎ²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÎÇ±Ñ¤ÎÌ¿¤òÁÀ¤¦²ø¤·¤¤Ææ¤Î¿ÍÊª¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡¢¿¿¤ÎÁÀ¤¤¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¸¶ºî¤ÇÂ¿¿ô¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼Í×ÁÇ¤Î¤¢¤ëÀßÄê¤Ç¡¢°ìÌ£°ã¤¦¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°ÅÄ¤Ï¡Ö¼çÌò¤ÎÎÇ±Ñ¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¡¢Î¨Ä¾¤Ë¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Ï¢¥É¥é¤Î¼ç±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ìò¼Ô¤ò»Ö¤·¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÌ´¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î½Ð²ñ¤¤¤È¤´±ï¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤webtoon¡¦web¾®Àâ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÉ½¸½¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥é¥Ö¥³¥á¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ÎÀ¤³¦¤òµ×ÊÝÅÄ¼ÓÍ§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¯ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¡£¡Ö¸½¾ì¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¶õµ¤´¶¤òÆü¡¹´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¶»ÂÇ¤¿¤ì¥Ï¥é¥Ï¥é¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á¯ÅÙ¤Î¹â¤¤±ÇÁü¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝÅÄ¤Ï¡Ö¿·¥É¥é¥ÞÏÈ¤Ç¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Î¾ì¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤È¡¢¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÆàÄÅ¼Â¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÊü½Ð¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¾ð¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤ëÌòÊÁ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¼è¤êÁÈ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆàÄÅ¼Â¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÆàÄÅ¼Â¤ÏÅö¤¿¤Ã¤ÆºÕ¤±¤íÀº¿À¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤ËÁ°¤ËÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯ÎÏ¤Î¤¢¤ë½÷À¤À¤Ê¤ÈÆü¡¹±é¤¸¤ëÃæ¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢»ä¼«¿È¤âÆàÄÅ¼Â¤Î²Ì´º¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯Àº¿À¤Ë½õ¤±¤é¤ì¡¢»£±Æ¸½¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌò¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢¡Ö¥é¥Ö¥³¥á¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÃÏ¤ËÂ¤Î¤Ä¤¤¤¿ºîÉÊ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹Í×ÁÇ¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÇÂç¿Í¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥É¥é¥Þ¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È´üÂÔ¤ò¹â¤á¤¿¡£
¡¡¡Ø¡Ö»ä¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡×¡ÁÄÉ²±ÊÔ¡Á¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡Ö¡ÁÎøÏ©ÊÔ¡Á¡×¤ò¡¢½©¤ËÊüÁ÷Í½Äê¡£Hulu¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡ÁÄÉ²±ÊÔ¡Á¡×¤ÎºÇ½ª²óÊüÁ÷¸å¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤¹¤ë¡£