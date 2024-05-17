ÀôË¼Êæ»á¡¢½°±¡Áª¤Ø¤Î½ÐÇÏ°Õ»×Ìä¤ï¤ì¤±¤à¤Ë¤Þ¤¯¡¡È¯¿®ÎÏË«¤á¤é¤ì¡ÖÃ±¤Ê¤ë´ØÀ¾ÊÛ¤ÎÁá¸ý¡×¤È¼«µÔ
Á°ÌÀÀÐ»ÔÄ¹¤ÇÊÛ¸î»Î¤ÎÀôË¼Êæ»á¡Ê60¡Ë¤¬17Æü¡¢MBS¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å3»þ40Ê¬¡¢´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¸µTBSµ¼Ô¤Ç¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÉðÅÄ°ì¸²»á¤«¤é½ÐÇÏ¤Î°Õ»×¤òÌä¤ï¤ì¡¢¤±¤à¤Ë¤Þ¤¤¤¿¡£
ÉðÅÄ»á¤«¤é¡ÖÀô¤µ¤ó¤Ï¼¡¡¢²ò»¶ÁíÁªµó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢Áªµó½Ð¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÄ¾µå¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¡Ö»ä¸Ä¿Í¤¬¤É¤¦¤³¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤ÏÀ¯¸¢¤òÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢½°µÄ±¡465¤Î¤¦¤Á¤Î233¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢ÁíÍý¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¹ñÌ±¤¬µß¤ï¤ì¤ëÀ¯¼£¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×¤È¡¢¼«¿È¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤º¤ËÀ¯¸¢¸òÂå¤ÎÉ¬Í×À¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¤âÉðÅÄ»á¤¬¡¢¼¡¤Î¼óÁê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¿Í¤È¤·¤Æ¡¢Àô»á¤ÎÌ¾Á°¤¬µÞÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌä¤¦¤È¡¢¡Ö¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¹ñÌ±ÉéÃ´Áý¤ÎÀ¯¼£¤ò»ß¤á¤Æ¡¢¹ñÌ±¤ÎÊý¤ò¸þ¤¤¤¿À¯¼£¤ËÂçÅ¾´¹¤ò¤Ï¤«¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê1¿Í2¿Í¤ÎÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊóÆ»¤â¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÉðÅÄ»á¤ËÍ×Ë¾¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¡¢ÈÖÁÈMC¤Î²ÏÅÄÄ¾Ìé¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤â¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤³¤ì¤À¤±È¯¿®ÎÏ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤½¤¦¤¤¤¦¤ª¹Í¤¨¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤¿¤¿¤ß¤«¤±¤¿¤¬¡¢Àô»á¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤óÈ¯¿®ÎÏ¤¢¤ë¤¦¤Á¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Ã±¤Ê¤ë´ØÀ¾ÊÛ¤ÎÁá¸ý¤Ê¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È¼«µÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£