ÌµÇÔÍ¥¾¡¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Î1¿Í¤¬¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥óÂàÃÄ¤Î²ÄÇ½À¡©¡¡ ¡È14G12A¡É¤ÎÄ¶¹¶·âÅªWB¥Õ¥ê¥ó¥Ý¥ó¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö´Ö¤ÇÁèÃ¥Àï¤«
¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½DF¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥Õ¥ê¥ó¥Ý¥ó¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤¬³ÍÆÀ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Î1¿Í¤À¡£
2021Ç¯Åß¤Ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤«¤é¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥Õ¥ê¥ó¥Ý¥ó¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢ÌµÇÔ¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¡¢½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Áª¼ê¤Î1¿Í¤À¡£Ì¤¤ÀÌµÇÔ¤òÂ³¤±¡¢ÌµÇÔ¤Î3´§¤Î²ÄÇ½À¤â»Ä¤¹¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ç¡¢º£µ¨14¥´¡¼¥ë12¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£Ä¶¹¶·âÅªWB¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÌ¾¤òÀ¤³¦¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤¿¡£
Áª¼ê¼«¿È¤Ï¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ËÁ°¸þ¤¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡¢·ÀÌó²ò½ü¾ò¹à¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤ÏEUROÁ°¤Ë·èÃÇ¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢´ü¸Â¤ò²á¤®¤¿¸å¤Ï¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤¬¹â³Û¤Ê°ÜÀÒ¶â¤òÀßÄê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢Æ±Áª¼ê¤Îµî½¢¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢Â¿¤¯¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤ËÁÀ¤ï¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥ê¥ó¥Ý¥ó¤Îº£²Æ¤Îµî½¢¤Ï¤³¤³1¥«·î¤¬Âç¤¤Ê»³¾ì¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£