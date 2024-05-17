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Sɪᴍᴘʟʏ, ᴛʜᴇ ʙᴇsᴛ.#LaLigaHighlights pic.twitter.com/rrYb6OvQs6— Real Betis Balompié (@RealBetis) May 14, 2024