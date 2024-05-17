LAFC²ÃÆþ·èÄê¤Î¥¸¥ë¡¼¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤âMLS¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò½ª¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÄºÆ²ñ¥í¥ê¥¹¤Ë¤â¸ÀµÚ
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹FC(LAFC)¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬·èÄê¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥ª¥ê¥ô¥£¥¨¡¦¥¸¥ë¡¼(37)¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤é¥¥ã¥ê¥¢ºÇ¸å¤Î¾ì½ê¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡¦¥µ¥Ã¥«¡¼(MLS)¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Êì¹ñ¤Î¥â¥ó¥Ú¥ê¥¨¤ÇÂæÆ¬¤·¤¿¥¸¥ë¡¼¤Ï¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤Î¶¯¹ë¡¢2021Ç¯¤«¤éº£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Ï¥ß¥é¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¡£
´°Á´¤Ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î°è¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¥»¥ê¥¨A¤Ç33»î¹ç14¥´¡¼¥ë8¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿ê¤¨¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤ÆÀÅÀÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂè°ìÀþ¤Ç¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£·î14Æü¤Ë¤«¤Í¤Æ¤è¤ê²ÃÆþ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿LAFC¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬Àµ¼°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î°ÜÀÒÈ¯É½¤«¤é¿ôÆü¸å¡¢¥¸¥ë¡¼¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¡ØCanal Plus¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Çº£²ó¤Î°ÜÀÒ¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£°ÊÁ°¤«¤é1¿Í¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¢1¿Í¤ÎÉã¿Æ¤È¤·¤ÆMLS¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ï¤¤¤Ä¤âMLS¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò½ª¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢²ÈÂ²¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¡¢±ó¤¤¹ñ¡¢ÊÌ¤ÎÊ¸²½¡¢ÊÌ¤Î±Ñ¸ì·÷¤Î¹ñ¤Ë°Ü½»¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÍ±×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤ÎÎòÂåºÇÂ¿ÆÀÅÀ¼Ô¤Ï¡¢¼«¿È¤ËÀè¶î¤±¤Æº£Ç¯1·î¤ËÆ±¥¯¥é¥Ö¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±¹ñÂåÉ½ÎòÂåºÇÂ¿½Ð¾ìµÏ¿¼Ô¤ÎGK¥¦¡¼¥´¡¦¥í¥ê¥¹¤ÎÂ¸ºß¤¬²ÃÆþ¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¾å¤ÇÂç¤¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¦¡¼¥´¡¢ÁêËÀ¡¢¤³¤³¤ÇÈà¤ÈºÆ²ñ¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£Èà¤ÏËÍ¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ä¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤½¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡×
¤Ê¤ª¡¢¥¸¥ë¡¼¤È¥¯¥é¥Ö¤Î¸½¹Ô·ÀÌó¤Ï2025Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯È¾¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Íâ¥·¡¼¥º¥ó¤Î±äÄ¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤âÉÕÂÓ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½¾õ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò´Õ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤¢¤È2Ç¯¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
Êì¹ñ¤Î¥â¥ó¥Ú¥ê¥¨¤ÇÂæÆ¬¤·¤¿¥¸¥ë¡¼¤Ï¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤Î¶¯¹ë¡¢2021Ç¯¤«¤éº£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Ï¥ß¥é¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¡£
´°Á´¤Ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î°è¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¥»¥ê¥¨A¤Ç33»î¹ç14¥´¡¼¥ë8¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿ê¤¨¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤ÆÀÅÀÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î°ÜÀÒÈ¯É½¤«¤é¿ôÆü¸å¡¢¥¸¥ë¡¼¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¡ØCanal Plus¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Çº£²ó¤Î°ÜÀÒ¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£°ÊÁ°¤«¤é1¿Í¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¢1¿Í¤ÎÉã¿Æ¤È¤·¤ÆMLS¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ï¤¤¤Ä¤âMLS¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò½ª¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢²ÈÂ²¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¡¢±ó¤¤¹ñ¡¢ÊÌ¤ÎÊ¸²½¡¢ÊÌ¤Î±Ñ¸ì·÷¤Î¹ñ¤Ë°Ü½»¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÍ±×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤ÎÎòÂåºÇÂ¿ÆÀÅÀ¼Ô¤Ï¡¢¼«¿È¤ËÀè¶î¤±¤Æº£Ç¯1·î¤ËÆ±¥¯¥é¥Ö¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±¹ñÂåÉ½ÎòÂåºÇÂ¿½Ð¾ìµÏ¿¼Ô¤ÎGK¥¦¡¼¥´¡¦¥í¥ê¥¹¤ÎÂ¸ºß¤¬²ÃÆþ¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¾å¤ÇÂç¤¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¦¡¼¥´¡¢ÁêËÀ¡¢¤³¤³¤ÇÈà¤ÈºÆ²ñ¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£Èà¤ÏËÍ¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ä¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤½¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡×
¤Ê¤ª¡¢¥¸¥ë¡¼¤È¥¯¥é¥Ö¤Î¸½¹Ô·ÀÌó¤Ï2025Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯È¾¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Íâ¥·¡¼¥º¥ó¤Î±äÄ¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤âÉÕÂÓ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½¾õ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò´Õ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤¢¤È2Ç¯¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£