¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Ä»±ÛÍµ²ð»á¤¬¡Ö¥Ô¥ó¥¯¥ê¥Ü¥ó±¿Æ°¡×¤Ç¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡ÃæÂ¼¹¸¡Ö¤¬¤ó¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï17Æü¡¢Æý¤¬¤ó¤ÎÁá´üÈ¯¸«¡¦¿ÇÃÇ¡¦¼£ÎÅ¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¤ë¡Ö¥Ô¥ó¥¯¥ê¥Ü¥ó±¿Æ°¡×¤È¤·¤Æ¡¢»î¹çÁ°¤Ë2008Ç¯¤ËÆý¤¬¤ó¤ÇºÊ¤òË´¤¯¤·¤¿Ä»±ÛÍµ²ð»á¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢Ä»±Û»á¤Ë²Ã¤¨Ç§ÄêNPOË¡¿Í¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Þ¥ó¥Þ¤ÎÂçÌî¿¿»ÊÂåÉ½Íý»ö¤¬ÅÐÃÅ¡£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÆý¤¬¤ó¤Î¼õ¿ÇÎ¨¤äÈ¯¤¬¤ó¿Í¿ô¡¢Æý¤¬¤ó¤Î´í¸±À¤Ê¤É¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£Ä»±Û»á¤Ï¡ÖÆý¤¬¤ó¤ÏÁá¤¯¸«¤Ä¤«¤ì¤Ð½õ¤«¤ë³ÎÎ¨¤Î¹â¤¤ÉÂµ¤¤Ê¤Î¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¡²¬¤«¤é¸¡¿ÇÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢16Æü¤Ëº£µ¨¤âÀ®ÀÓÏ¢Æ°·¿¤Î´óÉÕ³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿ÃæÂ¼¹¸¤âÅÐ¾ì¡£¡ÖËÍ¼«¿È¤³¤Î³èÆ°¤Ï7Ç¯ÌÜ¡£°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤¬¤ó¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤·¤ÆÁá´üÈ¯¸«¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¸µµ¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸¡¿Ç¤Ë¹Ô¤«¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2¿Í¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥é¥Ð¡¼¥Ð¥ó¥É¤Ê¤É¤Î¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ò¼êÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡17Æü¤«¤é¤Î3Ï¢Àï¤Ï¡Ö¥Ô¥ó¥¯¥Õ¥ë¥Ç¡¼¡×¡£Áª¼ê¤é¤¬¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥àÃåÍÑ¤·¡¢Æþ¾ì¼Ô¤Ë¤â¸ÂÄê¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ìµå¾ì¤¬¥Ô¥ó¥¯¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ë¡£¤³¤Î3Æü´Ö¤Ï¡¢40ºÐ°Ê¾å¤Î½÷À¤òÂÐ¾Ý¤Ë¸¡¿Ç¥Ð¥¹¤Ë¤è¤ëÆý¤¬¤ó¸¡¿Ç¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£