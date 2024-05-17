ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¡¡Ã»´ü¤Î¿å½à¤¬Äã²¼¡¢¥É¥ë±ß£±½µ´Ö£¸¡¥£²¡ó

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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡8.19¡¡5.02¡¡7.67¡¡6.16
1MO¡¡8.70¡¡5.43¡¡8.03¡¡6.08
3MO¡¡8.53¡¡5.45¡¡8.14¡¡6.38
6MO¡¡8.90¡¡6.01¡¡8.54¡¡6.97
9MO¡¡8.82¡¡6.07¡¡8.66¡¡7.14
1YR¡¡8.79¡¡6.16¡¡8.76¡¡7.28
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡8.41¡¡7.59¡¡5.48
1MO¡¡8.37¡¡8.21¡¡6.14
3MO¡¡8.71¡¡8.33¡¡5.95
6MO¡¡9.22¡¡8.94¡¡6.47
9MO¡¡9.38¡¡8.99¡¡6.53
1YR¡¡9.50¡¡9.05¡¡6.60
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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
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¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡8.41¡¡7.59¡¡5.48
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