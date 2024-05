¸µ2NE1¤ÎCL¡õ¥ä¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥½¥¯¤¬¶ËÈë²ñ¹ç¡©ÊóÆ»¤ËYG¤¬¥³¥á¥ó¥È¡ÄºÆ·ëÀ®¤Ë´üÂÔ¤ÎÀ¼¤â

元2NE1のCLが、YG ENTERTAINMENT(以下、YG)のヤン・ヒョンソク総括プロデューサーに会った。YGの関係者は本日(17日)、Newsenにヤン・ヒョンソク総括プロデューサーとCLの極秘会合について「会社の公式的な会合ではないので、確認するのが難しい」と立場を明かした。この日、音楽業界の関係者によると、CLとヤン・ヒョンソク総括プロデューサーは最近久しぶりに会って、長い時間のディナータイムを過ごしたという。そのため2NE1の再集結の可能性に対するK-POPファンの期待が高まった。

CLが所属していた2NE1は17日、デビュー15周年を迎えた。デビュー記念日を迎え、彼女はメンバーのDARA、BOM、MINZYと一緒に撮った集合写真を公開した。メンバーが正式に集合写真を公開したのは、2022年「コーチェラ・ヴァレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバル」に出演してから約2年ぶりのことだ。2NE1は2009年、YG所属グループとしてデビューした後、「FIRE」「I DON'T CARE」「FOLLOW ME」「CLAP YOUR HANDS」「IT HURTS」「YOU AND I」「LONELY」「I AM THE BEST」「MISSING YOU」「COME BACK HOME」「GOTTA BE YOU」などたくさんのヒット曲で愛された。2016年11月にグループ活動終了が公式的に発表された後、YGを離れ、それぞれ異なる所属事務所に移籍した。