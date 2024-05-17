¼«Ì±¡¢µ¬ÀµË¡²þÀµ°Æ¤òÃ±ÆÈÄó½Ð¡á¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼·ô¸ø³«¡Ö£±£°Ëü±ßÄ¶¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Ï£±£·Æü¡¢ÇÉÈ¶Î¢¶â»ö·ï¤ò¼õ¤±¤¿À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡²þÀµ°Æ¤ò½°±¡¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡À¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼·ô¹ØÆþ¼Ô¤Î¸ø³«´ð½à¤ò¡¢¸½¹Ô¤Î¡Ö£²£°Ëü±ßÄ¶¡×¤«¤é¡Ö£±£°Ëü±ßÄ¶¡×¤Ë°ú¤²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬Ãì¡£¡Ö£µËü±ßÄ¶¡×¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¸øÌÀÅÞ¤È¤Î¹Â¤¬Ëä¤Þ¤é¤º¡¢°ÛÎã¤ÎÃ±ÆÈÄó½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¡Ê¼«Ì±ÁíºÛ¡Ë¤Ï£±£·Æü¡¢¼«Ì±°Æ¤ò¡Ö¡ØÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡Ù¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ´ËÜÅª¤Ê²ò·èºö¤À¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¸øÌÀÅÞ¤È¤âÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ÌîÅÞ¤Î°Õ¸«¤âÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¼óÁê´±Å¡¤Çµ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¤¿¤À¡¢¸øÌÀ¤äÌîÅÞ¤È¤Î¶¨µÄ¤ÏÆñ¹Ò¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¡¡