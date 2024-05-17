¥É¥é¥Þ¡ØBelieve¡Ù¡¢Æî±À¡Ê°ì¥ÎÀ¥ñ¥¡Ë¤Î¡ÈÈá·à¡É¤Ë¾×·âÁö¤ë¡ª¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É4·å¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤â
5·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡ØBelieve¡Ý·¯¤Ë¤«¤±¤ë¶¶¡Ý¡Ù¤ÎÂè4ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
Âè4ÏÃ¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¼í»³Î¦¡ÊÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ë¤¬¡ÖÄëÏÂ·úÀß¡×ÅÚÌÚÀß·×Éô¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿º¢¤ÎÉô²¼¡¦Æî±ÀÂç¼ù¡Ê°ì¥ÎÀ¥ñ¥¡Ë¤¬Âç¤¤Ê³ëÆ£¤òÊú¤¨¤ëÅ¸³«¤Ë¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¡È¤¢¤ë·èÃÇ¡É¤ò¤·¤¿Æî±À¤À¤¬¡¢»öÂÖ¤Ï»×¤ï¤ÌÊý¸þ¤ØÅ¾¤¬¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢Âè4ÏÃ¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆî±ÀÂç¼ù¡Ê°ì¥ÎÀ¥ñ¥¡Ë¤¬½ÐÀ¤orÀµµÁ¤Ç³ëÆ£¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î·ëËö
¢¡¡Ö¤â¤¦´¬¤¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡ª¡×
¼«¿È¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡ÖÄëÏÂ·úÀß¡×¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÎ¶¿ÀÂç¶¶¡×¤ÎÊøÍî»ö¸Î¤ÎÀÕÇ¤¤òÈï¤ê¡¢Ìµ¼Â¤Îºá¤Ç·ºÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼í»³¡ÊÌÚÂ¼¡Ë¡£
¤·¤«¤·Èà¤Ï¡¢»ö¸Î¤Î¿¿¼Â¤òÌÀ¤«¤½¤¦¤È»×¤¤Ä¾¤·¡¢Ã¦¹ö¤ò¼Â¹Ô¡£¤½¤·¤Æ¡¢°ÊÁ°¤Ë»ö¸Î¤Î½ÅÍ×¾Úµò¤òÂ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¸µÉô²¼¤ÎÆî±À¡Ê°ì¥ÎÀ¥¡Ë¤ËÀÜ¿¨¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤ë¡£
°ìÊý¤ÎÆî±À¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤«¤é¼í»³¤È´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¸À¤ï¤ì¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë½ÐÀ¤¤ÎÆ»¤òÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ¨ÁöÃæ¤Î¼í»³¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿Æî±À¤Ï¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÊ¢¡Ä¸º¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿©»ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¸½¤ì¡¢¼í»³¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ë¡£¤½¤·¤ÆÆî±À¤Ï¡¢¾Úµò¤Ï²ñ¼Ò¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Ï1184¡×¤ÈÏ¢ÍíÍÑ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òÅÏ¤·¤Æ¤Ò¤È¤Þ¤ºÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¡£
Æî±À¤¬°ìÅÙ²È¤ËÌá¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÆ±Î½¤Çº§Ìó¼Ô¤ÎËÜµÜ³¨Î¤ºÚ¡Ê»³ËÜÉñ¹á¡Ë¤¬¡£
³¨Î¤ºÚ¤ÏÆî±À¤ÎÉÔ¿³¤ÊÍÍ»Ò¤ò²ø¤·¤ß¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢¼í»³ÉôÄ¹¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È»ØÅ¦¡£¸ÀÍÕ¤òÂù¤¹Æî±À¤Ë³¨Î¤ºÚ¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Þ²¿¤¬°ìÈÖÂç»ö¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¡Ö¡Ê¼í»³¤ò¡Ë½õ¤±¤¿¤é°ú¤¤º¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¡×¤ÈÉ¬»à¤ËÁÊ¤¨¤¿¡£
»×¤¤Çº¤ó¤ÀÆî±À¤Ï¼í»³¤ËÅÅÏÃ¤·¡¢¡ÖËÍ¤Ï¡Ä¤â¤¦Ìá¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡£¡Ö¤½¤Î·ÈÂÓ¤ÏÅÅ¸»¤òÀÚ¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë¼Î¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÉôÄ¹¤ËÂß¤·¤¿¤È¤ï¤«¤ì¤ÐËÍ¤âºá¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤¹À¼¤Ï¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¼í»³¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤½¤ì¤ÇÊ¿µ¤¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¸«¤Æ¸«¤Ì¿¶¤ê¤Ç¤¤ó¤Î¤«¡©¡×¤È¶¯¤¯Í¡¤¹¤¬¡¢Æî±À¤Ï»×¤ï¤º·ã¹·¡£¡Öº£¤µ¤éÀµÏÀÅÇ¤¯¤Ê¤è¡ª¡×¡Ö¤â¤¦´¬¤¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡ª¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤ÆÅÅÏÃ¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¢¡¼í»³¤È·èÊÌ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡Ä
¤³¤¦¤·¤Æ°ìÃ¶¤Ï¼í»³¤È¼ê¤òÀÚ¤Ã¤¿Æî±À¤À¤¬¡¢¹©»öÃæ¤Î¶¶¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¼í»³¤ÈÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿Æü¡¹¤ò»×¤¤ÊÖ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÆî±À¤Ï²ñ¼Ò¤ËÉë¤¡¢¾Úµò¤ò»ý¤Á½Ð¤½¤¦¤È»î¤ß¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¼è¤êÊÖ¤·¤¿¾Úµò¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò±¿¤ÖÅÓÃæ¤Ç¡¢ÊÛ¸î»Î¡¦½©ß·ÎÉ¿Í¡ÊºØÆ£¹©¡Ë¤Ë»ß¤á¤é¤ì¡¢¤â¤ß¹ç¤¤¤ÎËö¤Ë³¬ÃÊ¤«¤éÅ¾Íî¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£·ë¶É¾Úµò¤Ï½©ß·¤Ë²ó¼ý¤µ¤ì¡¢Æî±À¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¤Þ¤ÞÉÂ±¡¤Ø±¿¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤³¤Î¤Þ¤µ¤«¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¤½¤ó¤Ê¡Ä¡×¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¡×¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Äµã¡×¡Öµ²±¤Ê¤¯¤µ¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¡×¤ÈÆ°ÍÉ¤¹¤ë»ëÄ°¼Ô¤¬Â³½Ð¡£
¤Þ¤¿¡¢Âè4ÏÃ¤Ç°ìµ¤¤Ë½ÅÍ×¿ÍÊª¤È¤Ê¤Ã¤¿Æî±À¤Ë¹¥´¶¤ò¤â¤ÄÀ¼¤âÂ¿¤¯Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËÆî±À¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¡Ö1184¡Ê¤¤¤¤¶¶¡Ë¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¤¤¤¤¶¶¤ÇÎ¦¤µ¤ó¤Èµ¤»ý¤Á·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¿¡×¡ÖÆî±À¤¯¤ó¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶¶²°¤À¤Í¡×¤È¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¿ôÂ¿¤¯½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£