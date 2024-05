国際サッカー連盟(FIFA)は17日、タイのバンコクで第74回総会を行い、新たなビデオ判定システムである「フットボール・ビデオ・サポート(FVS)」を発表した。今月上旬に行われたFIFAユースカップで試験導入を行っており、今後もユース年代の大会を中心にトライアルを重ねながらトップレベルの大会でも採用できるか判断するという。FIFAはビデオ判定としてビデオ・アシスタント・レフェリー(VAR)制度を開発し、ワールドカップでは2018年のロシア大会から採用している。現在は各国のリーグ戦などでも導入されているものの、高額なコストによってトップレベルの大会のみ使用できる点が課題となっている。実際、日本でもリーグ戦はJ1のみの採用となり、J2やJ3での導入は見送られている。

Introducing: Football Video Support



At the 74th FIFA Congress in Bangkok, FIFA Referees Committee Chairman Pierluigi Collina spoke about the success of trialling Football Video Support at the recent Blue Stars/FIFA Youth Cup™.



Find out how the system works: pic.twitter.com/rQoV5TktTY