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Introducing: Football Video Support— FIFA (@FIFAcom) May 17, 2024
At the 74th FIFA Congress in Bangkok, FIFA Referees Committee Chairman Pierluigi Collina spoke about the success of trialling Football Video Support at the recent Blue Stars/FIFA Youth Cup™.
Find out how the system works: pic.twitter.com/rQoV5TktTY