ATEEZ¡¢10th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGOLDEN HOUR : Part.1¡Ù¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥ÈÂè4ÃÆ¤ÇÍ£°ìÌµÆó¤Î¥ªー¥é¤òÊü¤Ä
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²è¤ò¸µµ»ö¤Ç¸«¤ë¡Û
¢£ATEEZ¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¿§µ¤¤¬Éº¤¦¡ØGOLDEN HOUR : Part.1¡Ù¥é¥¹¥È¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¸ø³«¡ª
ATEEZ¤¬¡¢5·î15Æü¤è¤ê¼«¿È¤Î¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢10th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGOLDEN HOUR : Part.1¡Ù¤Î¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤ë¥½¥íµÚ¤Ó¡¢¥°¥ëー¥×¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥ÈÂè4ÃÆ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥½¥í¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤´¤È¤Ë¥¹ー¥Ä¤ä¥ì¥¶ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥Ù¥ìーË¹¤Ê¤É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ò±é½Ð¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Èー¥ó¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤È¤È¤â¤Ë½Å¤ß¤Î¤¢¤ë¥àー¥É¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
5·î17Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿2Ëç¤Î¥°¥ëー¥×¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬¶¯Îõ¤Ê¤¬¤é¤â¥¯ー¥ë¤ÊÌÜ¤Ä¤¤Ç¥«¥á¥é¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥ªー¥é¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
ATEEZ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·×4¤Ä¤Î¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤ò½ç¼¡¸ø³«¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤Î¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGOLDEN HOUR : Part.1¡Ù¤Ï¡¢5·î31Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
(c)KQ Entertainment
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2024.05.31 ON SALE
MINI ALBUM¡ØGOLDEN HOUR : Part.1¡Ù
ATEEZ OFFICIAL SITE
https://ateez-official.jp/