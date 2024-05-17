¡ÈÏ©ÌÌ¤ÏÇ¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÉµÞ¤ÊºäÆ»¤Ç¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤Ë·ãÆÍ¡¡ÃËÀ¤¬»àË´
¡¡µÞ¤Êºä¤Ç¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»³¸ý¸©¼þÆî»Ô¤Ç16Æü¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢ÃËÀ4¿Í¤Î¾è¤ë¼Ö¤¬¾å¤êºä¤Ç¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²£Å¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡3¿Í¤¬µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢¤³¤Î¤¦¤Á50Âå¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤¬»ö¸Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»³¸ý¸©¼þÆî»Ô¤Ç16Æü¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢ÃËÀ4¿Í¤Î¾è¤ë¼Ö¤¬¾å¤êºä¤Ç¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²£Å¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡3¿Í¤¬µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢¤³¤Î¤¦¤Á50Âå¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤¬»ö¸Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£