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06·î09(Æü)¡¡ºë¶Ì¡¦HEAVEN¡ÇS ROCK ¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´ VJ-3
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07·î13(ÅÚ)¡¡°¦ÃÎ¡¦ElectricLadyLand
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07·î14(Æü)¡¡ÀÅ²¬¡¦LIVE ROXY SHIZUOKA
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08·î24(ÅÚ)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦¿·²£ÉÍ NEW SIDE BEACH!!
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09·î14(ÅÚ)¡¡Ê¡²¬¡¦DRUM Be-1
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09·î15(Æü)¡¡¼¯»ùÅç¡¦SR-Hall
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10·î19(ÅÚ)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦PLANT
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10·î20(Æü)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦PLANT
¡¡open15:30 / start16:00
11·î09(ÅÚ)¡¡Âçºå ¡¦OSAKA MUSE
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11·î10(Æü)¡¡µþÅÔ¡¦KYOTO MUSE
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12·î21(ÅÚ)¡¡Åìµþ¡¦Âç¼êÄ®»°°æ¥Û¡¼¥ë
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