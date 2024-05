【「GUITAR LIFE -LESSON1-」:J-POP人気曲パック Vol.1】6月1日 発売予定価格:800円

ホリは、Nintendo Switch用ソフト「GUITAR LIFE -LESSON1-」の追加楽曲コンテンツ「J-POP人気曲パック Vol.1」を6月1日に発売する。価格は800円。

本作は、手軽にギターの練習ができるレッスンに特化したゲームソフト。同梱するギター型の専用コントローラーで演奏しながら楽しくコードなどを覚えることができる。

今回はゲーム内モードの1つ「楽曲演奏」で遊べる追加楽曲が有料DLC「J-POP人気曲パック Vol.1」として配信されることが決定した。このパックではギター弾き語りで人気なYOASOBI「夜に駆ける」、スピッツ「チェリー」といった5曲が収録。今後はほかの楽曲パックも追加される予定となっている。

「J-POP人気曲パック Vol.1」収録楽曲

・チェリー/スピッツ

・夜に駆ける/YOASOBI

・Pretender/Official髭男dism

・歩いて帰ろう/斉藤和義

・小さな恋のうた/MONGOL800

(C) HORI CO., LTD.