YOSHIKIが2024年もプレミアムディナーショー<EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2024 in TOKYO JAPAN>を8月に6日間10公演で開催することが決定した。本ディナーショーは、2014年から開催されており、2023年はコロナ禍で一部制限のあったファンと触れ合うコンテンツを4年ぶりに復活、“世界一豪華なDINNER SHOW”と銘打って開催された。今年は1席30万円のプレミアムチケットを販売するなど、さらに豪華さを増した形で開催される。

『YOSHIKI CHANNEL』

5/17 YOSHIKI都内某所にて記者会見生中継

『YOSHIKI CHANNEL』300回記念 〜総集編スペシャル〜 生放送も



YouTube Channel メンバーシップ(日本含む全世界)

・日本語放送 PART1: https://youtube.com/live/yjOg7j1B690

PART2: https://youtube.com/live/IvOSV-wtV7s



・英語同時通訳放送

PART1: https://youtube.com/live/wFLvDqPot8o

PART2: https://youtube.com/live/S6dotbB5VyE



・ニコニコチャンネル(日本) https://ch.nicovideo.jp/yoshikiofficial/blomaga/ar2196162

◆YOSHIKI オフィシャルサイト

◆YOSHIKI YouTubeチャンネル

◆YOSHIKI オフィシャルInstagram

本日5月17日には記者会見が行われ、4月に帰国してすぐに都内の病院に緊急入院してしまったYOSHIKIが復活後初となる公の場に登場した。医師の診断によると過労に伴う疲労、倦怠感、慢性的なストレスによる不眠。血液検査では軽度の栄養失調の症状が。自力では眠ることができなくなってしまったという。万全の体調が100だとすると今日の体調は35くらい。しかし入院中も病室にサイレンサー付きのピアノを持ち込めないかと悩んでいたほど、仕事を完全にストップするとかえってストレスが増大してしまう可能性があるので、こうして記者会見の場に臨んだという。会見ではYOSHIKIの口からディナーショーの開催が発表された。今年もコラボレーション、チャリティーオークションなどが行われる予定で「ディナーショーに来ていただくことで、僕がやっているすべてのことを見ることができる。ファンとの会話も行われますので、YOSHIKIの世界というものを体感していただけると思います」と期待を煽った。30万円のプレミアムチケットでは、YOSHIKIとの2ショット写真をプロカメラマンが撮影してくれるミート&グリードなどが行われる。また、ステージ前方テーブルを確保、専用コンシェルジュ、専用ラウンジなどの特別なサービスが用意されている。このプレミアチケットを含むチケットは、本日5月17日15時より、楽天YOSHIKIカード先行受付が開始する。YOSHIKIはディナーショーのメニューもプロデュースしており、会見では試食も行われた。もちろんワインは、自身のブランド「Y by YOSHIKI」だ。食事風景を間近で見せるという事態に「こんなのありなの…?」と戸惑いながらも、メインディッシュを味わった。開催までに、まだメニューの試行錯誤も繰り返していくそうだ。さらに、2002年8月から22年間展開されてきた「YOSHIKImobile」が終了。それに伴い、「YOSHIKI+(PLUS)」というサービスが開始することも発表された。こちらでは『YOSHIKI CHANNEL』連動企画、スペシャルメッセージの閲覧、AI YOSHIKIによるコメント読み上げやファンミーティングなどのコンテンツが公開される予定とのこと。YOSHIKI+(PLUS)はYOSHIKImobile会員先行で本日より登録受付がスタートする。また、X JAPANの楽曲が7月より世界各国で配信されることも告知。加えて、THE LAST ROCKSTARSが8月29日にYouTubeシアターで行う予定だったロサンゼルス公演がスケジュールの都合で中止に。それに代わり、2025年春にワールドツアーを予定しているとのこと。開催地には北米、中南米、ヨーロッパなどを検討しているという。YOSHIKIとサンリオがコラボしたキャラクター・yoshikittyが、JAPAN HOUSEロサンゼルスからの依頼を受け、米ハリウッドで開催される展示会『Yes, KAWAII is Art - EXPRESS YOURSELF-』にて展示されることも告知され『2024年サンリオキャラクター大賞』への投票も呼びかけた。サンリオとの取り組みとしては、ハローキティ50周年テーマソングも作曲中。お披露目時期については「聞かないでください(笑)」と笑わせつつも、夏頃だと告知した。最後に行われた囲み取材でYOSHIKIは「まだ体調は万全ではないのですが、体の様子を見ながら活動を再開していく。THE LAST ROCKSTARSも来年春に世界ツアー、アルバムを作る予定もございまして、いろんなことが進んでいるので、みなさんに楽しんでいただけるよう頑張ろうと思っているのでよろしくお願いいたします」とファンへのメッセージを伝え、本日の会見を締め括った。