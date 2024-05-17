¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¢Gyoshi¤ÈÏÉ»³ÏÂ´õ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¹¥È¥é¥È¥¥ã¥¹¥¿¡¼70¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò6/12³«ºÅ
¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤¬¡¢¥¹¥È¥é¥È¥¥ã¥¹¥¿¡¼À¸ÃÂ70¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Klang Ruler¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥ÈGyoshi¤È¡¢Ï©¾å¥é¥¤¥Ö¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤ò³«»Ï¤·°µÅÝÅª¤Ê¼ÂÎÏ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëSuspended 4th¤Î¥®¥¿¡¼¡õ¥ô¥©¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ëÏÉ»³ÏÂ´õ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãStratocaster 70th Anniversary Special Event with Gyoshi ¡ßKazuki Washiyama¡ä¤ò6·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡£
Gyoshi¤ÈÏÉ»³ÏÂ´õ¤Ë¤è¤ëÂÐÃÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¼ã¼ê¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÉáÃÊ¤«¤é¸òÎ®¤Î¤¢¤ëÆó¿Í¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°¦µ¡¤Î¾Ò²ð¤ä¥¹¥È¥é¥È¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ò»È¤¤Â³¤±¤ëÍýÍ³¤Ê¤É¤òÇ®¤¯¸ì¤ë¡£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤«¤éº£Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿70¼þÇ¯µÇ°¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¹¥È¥é¥È¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
³«ºÅÆü¡§2024Ç¯6·î12Æü¡Ê¿å¡Ë
18:30 ¼õÉÕ³«»Ï 19:00 ³«±é
¢¨1»þ´ÖÄøÅÙ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ì½ê¡§FENDER FLAGSHIP TOKYO ÃÏ²¼1³¬
½»½ê¡§¢©150-0001 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°1-8-10
±þÊç¾ò·ï¡§ÆÃ¤ËÌµ¤·
¢¨¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ï¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤ÇÅöÆü¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ë¤ª±Û¤·Äº¤±¤ëÊý¤Î¤ß¤´±þÊç²¼¤µ¤¤¡£
±þÊç´ü´Ö¡§2024Ç¯5·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á2024Ç¯6·î2Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
±þÊçÊýË¡¡§²¼µ¤Î±þÊç¥Ú¡¼¥¸¤è¤êÉ¬Í×»ö¹à¤ò¤´ÆþÎÏ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://jp.research.net/r/FFT_240612_Strat_Event
ÅöÁª¤ÎÈ¯É½¡§2024Ç¯6·î3Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¥á¡¼¥ë¤Ë¤Æ¿ï»þ¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Æ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¤ª´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤´ÆþÎÏ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÅöÁª¼Ô¤Î¤ß¤ËÅöÁª¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¤·¤Þ¤¹¡£ÅÅÏÃ¤ä¥á¡¼¥ë¤Ç¤ÎÅöÍî³ÎÇ§¤Ë¤Ï¤ªÅú¤¨Ã×¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅöÆü¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡§ÅöÆü¤ÎÌÏÍÍ¤òFender¸ø¼°Instagram¡¢¤Þ¤¿¤ÏFender¸ø¼°TikTok¤Ë¤Æ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯¥¥ã¥ó¥»¥ë¡¢¤Þ¤¿¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×