イオンモール岡山にオープンした「DISNEY MAGICAL POP UP STORE」© Disney© Disney/Pixar© Disney. Based on the Winnie the Pooh works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

岡山市にディズニーのグッズを販売する期間限定のショップがオープンしました。

イオンモール岡山にオープンした「ディズニー マジカル ポップアップストア」。

オープン直後から、たくさんの人でにぎわいました。会場にはお菓子やぬいぐるみなど、650種類以上のアイテムが並んでいます。

(記者リポート)

「ポップアップストア限定のフォトスポットがあり、ミッキーと同じポーズで写真を撮ることができます」

ポップアップストア限定でミッキー&フレンズが気球に乗っている様子がデザインされたエコバッグやキーホルダーなど、7種類が販売されています。

2024年でスクリーンデビュー90周年のドナルドダック。5月24日に発売される記念グッズが一足早く展示されていて、発売日になれば買うことができます。

(訪れた人は―)

「きょうは子どもを置いて。一番に来たかったので先に来ました。子どもに連れて行ってほしいと言われたので、またもう1回来ます」

(訪れた子どもは―)

「ディズニーが好きだから うれしかった」

このポップアップストアは6月9日まで開かれています。