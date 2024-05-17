¸¶Çú»àË×¼ÔÌ¾Êí¡¢Ä¹ºê¤Ç¡ÖÉ÷ÄÌ¤·¡×¡¡200ºý¡¢¹ï¤Þ¤ì¤¿Ì¾¤ËÉ÷¤ò
¡¡Ä¹ºê¸¶Çú¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ä»àË×Æü¡¢»àË×»þÇ¯Îð¤òµ¤·¤¿¸¶Çú»àË×¼ÔÌ¾Êí¤ò³°µ¤¤Ë¤µ¤é¤¹¡ÖÉ÷ÄÌ¤·¡×¤¬17Æü¡¢Ä¹ºê»Ô¤Î¹ñÎ©Ä¹ºê¸¶Çú»àË×¼ÔÄÉÅéÊ¿ÏÂµ§Ç°´Û¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£»Ô¸¶ÇúÈïÇúÂÐºöÉô¤Î¿¦°÷11¿Í¤¬¡¢Ä¹ºê¸¶Çú¤¬¤µ¤¯Îö¤·¤¿¸áÁ°11»þ2Ê¬¤ËÌÛ¤È¤¦¡£200ºý¤ÎÌ¾Êí¤òÃúÇ«¤Ë¤á¤¯¤ê¡¢½ý¤ß¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¼¾µ¤¤òÊ§¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Þ¤È¤á¡Û19Ëü5704¿ÍÊ¬¤Î200ºý¡¢ÃúÇ«¤Ë¤á¤¯¤ê
¡¡Ì¾Êí¤Ë¤Ï¡¢2023Ç¯7·îËö¤Þ¤Ç¤Ë»Ô¤¬ÇÄ°®¤·¤¿19Ëü5704¿Í¤Î»àË×¼ÔÌ¾¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹Åç¤ÇÈïÇú¤·°äÂ²¤¬Ä¹ºê¤ÎÌ¾Êí¤Ø¤ÎÅÐºÜ¤ò´õË¾¤·¤¿97¿ÍÊ¬¤Î1ºý¤È¡¢ÈïÇúÄ¾¸å¤Ë»àË´¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤µ¾À·¼Ô¤Î¤¿¤á¤ÎÇò»æÌ¾Êí1ºý¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡23Ç¯8·î°Ê¹ß¤Ë»àË´¤¬È½ÌÀ¤·¤¿ÈïÇú¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤òÌ¾Êí¤Ë½ñ¤²Ã¤¨¤ë¡ÖÉ®¹Ì¡Ê¤Ò¤Ã¤³¤¦¡Ë¡×¤Ï6·î¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢Ì¾Êí¤Ï8·î9Æü¤ÎÊ¿ÏÂµ§Ç°¼°Åµ¤ÇÊô°Â¤µ¤ì¤ë¡£»Ô±ç¸î²Ý¿¦°÷¤ÇÈïÇú3À¤¤Î»³ËÜÍû½ï¡Ê¤ê¤ª¡Ë¤µ¤ó¡Ê23¡Ë¤Ï¡Ö°ì¿Í°ì¿Í¤Î¤ªÌ¾Á°¤Ë¤¤Á¤ó¤ÈÉ÷¤¬Åö¤¿¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤È²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡ÚÈø·ÁÍºÚ¡¢É´ÅÄÍü²Ö¡Û