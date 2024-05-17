¥ê¥º¥à¥Í¥¿¤Ç±¦È¾¿È¤Ë°ÛÊÑ¡Ä·Ý¿Í¡¦±Ê°æÍ¤°ìÏº¤È»°ÉÓ¤Îº£¡£¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿»þ¤ÎMAX·î¼ý¤â¡ª
¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤¤¥¿¥í¥¦¡Á¥¹¥¿¡¼¶á¶·㊙Êó¹ð¡Á¡×¡ÊËè½µÌÚÍË¿¼Ìë0»þ¡Ë¡£5·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿·Ý¿Í¡¢ºÇ¶á¤Ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î!?SP¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
¡ÚÆ°²è¡Û·Ý¿Í¡¦±Ê°æÍ¤°ìÏº¡õ»°ÉÓ¤Îº£¡ÄÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿»þ¤ÎMAX·î¼ý¤â¹ðÇò¡ª
2014Ç¯º¢¡¢¡Ö¥Ñ¥ó ¥Ñ¥ó ¥¹¥Ñ¥Ñ¥ó ¥Ñ¥ó ¥¹¥Ñ¥ó¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤ª¥Ð¥«¤Ê¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤»¤¿¥Í¥¿¤Ç¡¢¡Ö¥¨¥ó¥¿¤Î¿ÀÍÍ¡×¤ä¡ÖÇú¾Ð¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿·Ý¿Í¡¦±Ê°æÍ¤°ìÏº¡£Æ±¤¸¡Ö¥¨¥ó¥¿¤Î¿ÀÍÍ¡×·Ý¿Í¤ÎÇÈÅÄÍÛ¶è¤ÎMAX·î¼ý¤Ï2800Ëü±ß¡¢Ä¹½£¾®ÎÏ¤Ï2000Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Èà¤ÎMAX·î¼ý¤Ï¤ï¤º¤«80Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¤½¤ó¤Ê±Ê°æ¤Ï¡¢ÂÎ¤ÎÆ°¤¤¬·ã¤·¤¤¥ê¥º¥à¥Í¥¿¤ò¤ä¤ê²á¤®¤¿¤¿¤á¡¢ðôÄÇÄÇ´ÖÈÄ¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤òÈ¯¾É¡£±¦È¾¿È¤Þ¤Ç¥Þ¥Ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢È¾Ç¯°Ê¾å¤Ï»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¡£
¤½¤Î¸å¡¢±Ê°æ¤Ï¡¢ÉÊÀî¤Ë¤¢¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Î¥ê¥é¥¯¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¥ë¡¼¥à¤ÎÅ¹°÷¤Ë¡£¸½ºß¤Ï¥ê¥º¥à·Ý¿Í¤È¤·¤ÆºÆµ¯¤ò¿Þ¤ë¤Ù¤¯¡¢TikTok¥é¥¤¥Ö¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¿·¤¿¤Ê¥ê¥º¥à¥Í¥¿¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·Ý¿Í¤Î»°ÉÓ¤Ï¡¢NSCÂ´¶ÈÄ¾¸å¤Î2002Ç¯¡¢¡Ö»°ÉÓ¤Ç¤¹¡×¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡ª Åö»þ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Ê¤¤Æü¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç¯´Ö½Ð±é¿ô181ËÜ¤È¤¤¤¦Çä¤ì¤Ã»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤ÎMAX·î¼ý¤Ï120Ëü±ß¡£¤·¤«¤·¡¢¥Á¥ä¥Û¥ä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïº£¤À¤±¤À¤È»×¤¤¡¢À¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÊÑ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡£
2018Ç¯¤Ë¤ÏÊ¡Åç¤Î¼Â²È¤Øµ¢¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Î½Ð±éÎÁ¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÃÏ¸µ¤Î¿Í¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬±êÅ·²¼¤Ç¤ÎÈª»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡Ö¤â¤·¤â¥Ä¥¢¡¼¥º¡×¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ê¿°¦Íü¤¬Ä¹Í§Í¤ÅÔ¤È·ëº§¡£Ä´Íý»ÕÌÈµö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿»°ÉÓ¤Ï¡¢Ä¹Í§¤«¤é¡Ö³Ð¸ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥È¥ë¥³¤Ç¤´ÈÓ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤ÈÎÁÍý¿Í¤È¤·¤ÆÍ¶¤ï¤ì¡¢¡È¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡É¤È»×¤Ã¤¿Èà¤Ï¡¢2019Ç¯4·î¡¢¥È¥ë¥³¤Ø¡£
¥È¥ë¥³¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Í§¤¬ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿²È¤ÇÊë¤é¤·¡¢¿©¤ÎÌÌ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤À¸³è¤«¤é¤¿¤Ã¤¿4Æü¤Ç¥Û¡¼¥à¥·¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢2¥«·î¤Çµ¢¹ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
Ä¹Í§¤Ë¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤È¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¡Ä¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö»°ÉÓ¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶¯¤¯¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤«¡£µ¢¹ñ¸å¤Ï¡¢¤Ï¤ó¤Ë¤ã.¡¦ÀîÅçÌÀ¤Î¼«Âð¤Ë1¥«·î¤Û¤Éµï¸õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê»°ÉÓ¤Ï¡¢º£Ç¯2·î¤ËYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¡£Ä´Íý»ÕÌÈµö¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÎÁÍýÆ°²è¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û·Ý¿Í¡¦±Ê°æÍ¤°ìÏº¡õ»°ÉÓ¤Îº£¡ÄÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿»þ¤ÎMAX·î¼ý¤â¹ðÇò¡ª
2014Ç¯º¢¡¢¡Ö¥Ñ¥ó ¥Ñ¥ó ¥¹¥Ñ¥Ñ¥ó ¥Ñ¥ó ¥¹¥Ñ¥ó¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤ª¥Ð¥«¤Ê¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤»¤¿¥Í¥¿¤Ç¡¢¡Ö¥¨¥ó¥¿¤Î¿ÀÍÍ¡×¤ä¡ÖÇú¾Ð¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿·Ý¿Í¡¦±Ê°æÍ¤°ìÏº¡£Æ±¤¸¡Ö¥¨¥ó¥¿¤Î¿ÀÍÍ¡×·Ý¿Í¤ÎÇÈÅÄÍÛ¶è¤ÎMAX·î¼ý¤Ï2800Ëü±ß¡¢Ä¹½£¾®ÎÏ¤Ï2000Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Èà¤ÎMAX·î¼ý¤Ï¤ï¤º¤«80Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¤½¤ó¤Ê±Ê°æ¤Ï¡¢ÂÎ¤ÎÆ°¤¤¬·ã¤·¤¤¥ê¥º¥à¥Í¥¿¤ò¤ä¤ê²á¤®¤¿¤¿¤á¡¢ðôÄÇÄÇ´ÖÈÄ¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤òÈ¯¾É¡£±¦È¾¿È¤Þ¤Ç¥Þ¥Ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢È¾Ç¯°Ê¾å¤Ï»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¡£
¤½¤Î¸å¡¢±Ê°æ¤Ï¡¢ÉÊÀî¤Ë¤¢¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Î¥ê¥é¥¯¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¥ë¡¼¥à¤ÎÅ¹°÷¤Ë¡£¸½ºß¤Ï¥ê¥º¥à·Ý¿Í¤È¤·¤ÆºÆµ¯¤ò¿Þ¤ë¤Ù¤¯¡¢TikTok¥é¥¤¥Ö¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¿·¤¿¤Ê¥ê¥º¥à¥Í¥¿¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·Ý¿Í¤Î»°ÉÓ¤Ï¡¢NSCÂ´¶ÈÄ¾¸å¤Î2002Ç¯¡¢¡Ö»°ÉÓ¤Ç¤¹¡×¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡ª Åö»þ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Ê¤¤Æü¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç¯´Ö½Ð±é¿ô181ËÜ¤È¤¤¤¦Çä¤ì¤Ã»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤ÎMAX·î¼ý¤Ï120Ëü±ß¡£¤·¤«¤·¡¢¥Á¥ä¥Û¥ä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïº£¤À¤±¤À¤È»×¤¤¡¢À¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÊÑ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡£
2018Ç¯¤Ë¤ÏÊ¡Åç¤Î¼Â²È¤Øµ¢¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Î½Ð±éÎÁ¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÃÏ¸µ¤Î¿Í¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬±êÅ·²¼¤Ç¤ÎÈª»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡Ö¤â¤·¤â¥Ä¥¢¡¼¥º¡×¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ê¿°¦Íü¤¬Ä¹Í§Í¤ÅÔ¤È·ëº§¡£Ä´Íý»ÕÌÈµö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿»°ÉÓ¤Ï¡¢Ä¹Í§¤«¤é¡Ö³Ð¸ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥È¥ë¥³¤Ç¤´ÈÓ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤ÈÎÁÍý¿Í¤È¤·¤ÆÍ¶¤ï¤ì¡¢¡È¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡É¤È»×¤Ã¤¿Èà¤Ï¡¢2019Ç¯4·î¡¢¥È¥ë¥³¤Ø¡£
¥È¥ë¥³¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Í§¤¬ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿²È¤ÇÊë¤é¤·¡¢¿©¤ÎÌÌ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤À¸³è¤«¤é¤¿¤Ã¤¿4Æü¤Ç¥Û¡¼¥à¥·¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢2¥«·î¤Çµ¢¹ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
Ä¹Í§¤Ë¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤È¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¡Ä¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö»°ÉÓ¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶¯¤¯¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤«¡£µ¢¹ñ¸å¤Ï¡¢¤Ï¤ó¤Ë¤ã.¡¦ÀîÅçÌÀ¤Î¼«Âð¤Ë1¥«·î¤Û¤Éµï¸õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê»°ÉÓ¤Ï¡¢º£Ç¯2·î¤ËYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¡£Ä´Íý»ÕÌÈµö¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÎÁÍýÆ°²è¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£