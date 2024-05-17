¥¥ã¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥°¤Ë42Ëü±ßÁêÅö¤ÎÌîµå¥°¥é¥Ö¤ò¡Ä22ºÐÃË2¿Í¤òÀàÅð¤ÇºÆÂáÊá¡¡º£Ç¯3·î¡ÖÍ·µº²¦¥«¡¼¥É¡×500Ëü±ßÊ¬Åð¤ßÂáÊá¤â¡¡ÀéÍÕ¡¦³ù¥±Ã«
¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅ¹¤ÇÌîµå¥°¥é¥Ö42Ëü±ßÁêÅö¤òÅð¤ó¤ÀÃË2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£ÃË¤¿¤Á¤Ï¥¥ã¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥°¤Ë¥°¥é¥Ö¤ò±£¤·¡¢¸«Ä¥¤êÌò¤¬Å¹°÷¤ÎÃí°Õ¤ò¤½¤é¤·ÈÈ¹Ô¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÃË¤¿¤Á¤Ï²áµî¤Ë¤âÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ç3ÅÙÌÜ¤ÎÂáÊá¤È¤Ê¤ë¡£
ÍÌ¾ÌîµåÁª¼ê¤Î¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤òÀàÅð
ÍÌ¾ÌîµåÁª¼ê¤Î¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¥°¥é¥Ö¡È42Ëü±ßÁêÅö¡É¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ç¡¢¹â¼Ä¶õÍÆµ¿¼Ô¡Ê22¡Ë¤È»°¸«´ÓÂÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê22¡Ë¤¬·Ù»ëÄ£¤ËºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿Å¹¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¡¼¥Ö¥¤¡¦ÃæÂ¼Í¦ÂÀÂåÉ½¤Ï¡ÖÈÈ¿Í¤Ï¤ª¤½¤é¤¯»ÙÊ§¤¤Ç½ÎÏ¤Ê¤ó¤«¤â¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤ª¶â¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£·ë¶É¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ï»Ä¤Ã¤¿¤Þ¤ó¤Þ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢¹Ô¤¾ì¤Î¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤«¤éÉ½¾ð¤ò¤æ¤¬¤á¤¿¡£
ÈÈ¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢Å¹¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥¥ã¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥°»ý¤Ã¤ÆÍèÅ¹¤·¤Æ¡¢¥¦¥í¥¦¥í¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ø¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÏÀµÄ¾¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ëÃæÂ¼ÂåÉ½¡£
»Ï¤á¤Ï±¦¼ê¤Ë¥°¥é¥Ö¤ò¤Ï¤á¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¹â¼ÄÍÆµ¿¼Ô¤¬¡¢º¸¼ê¤Ë¥°¥é¥Ö¤ò»ý¤ÁÂØ¤¨¡¢ÂÎ¤Î¸þ¤¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¥°¥é¥Ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ì¿Í¤¬Å¹°÷¤ËÏÃ¤·¤«¤±¡ÄÃí°Õ¤½¤é¤¹
ÃË2¿Í¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÌîµå¥°¥é¥Ö¤òÅð¤ó¤À¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ÊÌ¤Î¾ì½ê¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥°¤Î¾å¤ËÇò¤Ã¤Ý¤¤¥°¥é¥Ö¤òÃÖ¤¡¢¥¦¥í¥¦¥í¤¹¤ë¹â¼ÄÍÆµ¿¼Ô¤¬¡¢ÂÎ¤Î¸þ¤¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¡¢°ì½Ö¤Ç¥¥ã¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥°¤Ë¥°¥é¥Ö¤ò²¡¤·¹þ¤àÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î»þ¡¢¸«Ä¥¤êÌò¤Î»°¸«ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢Å¹°÷¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤½¤ÎÃí°Õ¤ò¤½¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
2¿Í¤Ï2024Ç¯3·î¡¢Ìó500Ëü±ß¤ÎÍ·µº²¦¥«¡¼¥É¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ç3ÅÙÌÜ¤ÎÂáÊá¡£·Ù»ëÄ£¤Ï¤µ¤é¤ËÍ¾ºá¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡× 5·î16ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë