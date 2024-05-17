ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¥¢¥Ê¤¬54ºÐÍ§¿Í½÷Í¥¤Î¼«Âð¤Ë»É·ã¼õ¤±À°ÍýÀ°ÆÜ¡Ö¤â¤Î¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤±¤ÉÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¡Ê55¡Ë¤¬17Æü¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¤¦¤É¤¦¤Î¤é¤¸¤ª¡×¡Ê¶âÍË¸á¸å3»þ30Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Í§¿Í¤Î½÷Í¥ÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¡Ê54¡Ë¤Î¼«Âð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ÍÆ¯¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢ÀÐÅÄ¤Î²È¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£ºÇ¶á¼«Âð¤ÎÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤ò»Ï¤á¡Ö¤¢¤½¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¸¦µæ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»ä¤â¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀÐÅÄ¤æ¤ê»ÒÅ¡¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¤¦¤Á¤Ï»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀÐÅÄ¤æ¤ê»ÒÅ¡¤ÏÁ´¤Æ¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤â¤Î¤¬1¤Ä¤ÎÎï¤·¤¤¶õµ¤´¶¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¦¤Á¤âÀäÂÐ¤¢¤¢¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÍÆ¯¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀÐÅÄ¤Î¼«Âð¤Ï¡Ö¤â¤Î¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢Åý°ì¤µ¤ì¤Æ¤ë¡£Åý°ì¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¡×¡£Éô²°ºî¤ê¤Î¥³¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¡ØÍÆ¯¤Á¤ã¤ó¤Í¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¸Ç¤á¤ÆÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¡£»¨²ß²°¤µ¤ó¤Çµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò1¸Ä¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Æ±¤¸¼ïÎà¤Î¤â¤Î¤òÇã¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÀÐÅÄ¤Î½õ¸À¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
ÍÆ¯¤Ï¡ÖÅÌÊâ·÷¤Ç¤·¤«»¨²ß²°¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¿·ÌÚ¾ì¤Þ¤Ç¸«¤Ë¹Ô¤¡×¤È¼«¿È¤ÎÊÑ²½¤ò¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¿§Ê¬¤±¤·¤Æ¡¢²«ÅÚ¿§¤Î¤â¤Î¤Ï¤³¤³¤È¤«¡¢¥¬¥é¥¹¤Î¤â¤Î¤Ï¤³¤³¤È¤«¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë²ÌÅª¤Ë»¶¤é¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤ÈÁÝ½ü¤Î·ë²Ì¤Ë¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡ÖÀÎ¤À¤È¤½¤ì¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤À¤±ÌµÂÌ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤ó¤À¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Þ¤¢¤¤¤¤¤«¡¢»ä¤³¤¦¤¤¤¦¥»¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£