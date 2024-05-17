´äÀ¥ÍÎ»Ö¡õ¾®À¾±ÓÅÍ¡¢BLºîÉÊ¤ÇW¼ç±é¡Ö¥¿¥«¥é¤Î¤Ó¤¤¤É¤í¡×¥É¥é¥Þ²½
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/05/17¡ÛÇÐÍ¥¤Î´äÀ¥ÍÎ»Ö¤È¾®À¾±ÓÅÍ¤¬¡¢7·î1Æü¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥¿¥«¥é¤Î¤Ó¤¤¤É¤í¡Ù¡ÊÇÛ¿®¡§Lemino¡¿ÊüÁ÷¡§CBC¡¢BSÄ«Æü¡¢RKB¡¢HBC¡¢tvk¤Û¤«¡Ë¤ÇW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¿·¶õ¹ÁÀêµò¡×¡È½Ã¡É±îÌò¤ÇÏÃÂê¡¦´äÀ¥ÍÎ»Ö¤È¤Ï
¡ÖBL¥¢¥ï¡¼¥É2024¡×BLCDÉôÌçÂè1°Ì¡¢¡ÖBL¥¢¥ï¡¼¥É2023¡×¥³¥ß¥Ã¥¯ÉôÌç¤Ë¤ÆÂè3°Ì¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥â¥¢¡×¼çºÅ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬Áª¤Ö¡ª¡ªÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯Âç¾Þ2023¡×¤ÎBLÉôÌç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ËÜºî¡£¸¶ºî¤Ï¡¢¤¹¤ì¤¿¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢Ææ¤ÎÇ¯²¼¥¤¥±¥á¥ó¡¢Îø¤òÃÎ¤Ã¤¿¥Á¡¼¥È¥¤¥±¥á¥óÅù¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥±¥á¥ó¤òÉÁ¤½Ð¤·¡¢¡ÈÎë´Ý¤ß¤ó¤¿¤Î¥¤¥±¥á¥ó¾Â¡É¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¿ÍÂ³½Ð¤Î¿Íµ¤ºî²È¡¦Îë´Ý»á¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢À¤ÏÃ¾Æ¤¥¯¡¼¥Ç¥ìÀèÇÚ¡ßÅ·Á³¥Ô¥å¥¢Êý¸À¸åÇÚ¤È¤¤¤¦2¿Í¤Î¥¤¥±¥á¥ó¥¿¥¤¥×¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Îë´Ý»á¤Ïº£²ó¤Î¥É¥é¥Þ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊý¸ÀÃË»Ò¤òÉÁ¤¤¿¤¤¡ª¤Ê¤¼¤Ê¤é¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤é¡£¤½¤ó¤Ê¸Ä¿ÍÅª¤Ê´êË¾¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂç»ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÏÌ´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤È¤¤¤¦¡¢¿ÍÀ¸¤Ç°ìÅÙ¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤Îµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤ÎµÓËÜ¤Ë¤Ï¡¢BS-TBS¡ØËÍ¤é¤Î¿©Âî¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Øµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤·¤Æ¡£¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¤ÎµÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¤¿²¼°¡Í§Èþ»á¡£¤µ¤é¤Ë´ÆÆÄ¡¦¶¦Æ±µÓËÜ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¡Øº¸ÍÍ¤Ê¤é¡Ù¡Ê2018Ç¯¡Ë¡¢¡ØÄ«¤¬¤¯¤ë¤È¤à¤Ê¤·¤¯¤Ê¤ë¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤ÎÀÐ¶¶Í¼ÈÁ»á¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢ABC¡Øaround1¡¿4¥¢¥é¥¦¥ó¥É¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¡¢TBS¡Ø¤µ¤Ã¤Á¤ã¤ó¡¢ËÍ¤Ï¡£¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¤ÎÉÙÅÄÌ¤Íè»á¡¢Âè11²ó¥¢¥ó¥¿¥¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë¤ÆºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤ò´Þ¤à»Í´§¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÆüËÜ¸ø³«¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¡Ø¥³¥³¤Ç¤Î¤Ï¤Ê¤·¡Ù¤Î¤³¤µ¤µ¤ê¤ç¤¦¤Þ¤â»²²Ã¤·¡¢3¿Í¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬2¿Í¤Î¤»¤Ä¤Ê¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤òÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦À¤ÏÃ¾Æ¤¥¯¡¼¥Ç¥ìÀèÇÚ¡¦»Ö²ìÊõÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¿·¶õ¹ÁÀêµò¡Ù¤ÇÉðÁõ½¸ÃÄ¡Ö½Ã¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ö±î¡×Ìò¤Ç½Ð±é¤·SNS¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡²ó¤Î½Ð±éºî¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¡¦´äÀ¥¡£º£²ó¡¢±é¤¸¤ëÊõÌò¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥¯¡¼¥ë¤Ê¥¤¥±¥á¥ó¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤ÎÃæ¿È¤ÏÉÔ´ïÍÑ¤Ç¼ä¤·¤¬¤ê¤ä¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤¢¤ëÌò¤É¤³¤í¡£»Ö²ìÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê´äÀ¥¤Ï¡ÖµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤ÇÊõ¤ÎÆâÌÌ¤ÏËÍ¤Ë»÷¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ÎÇº¤ß¤ä¡¢¤É¤³¤«¸ÉÆÈ´¶¤¬¤¢¤êÁ¡ºÙ¤ÇÍ¥¤·¤¤Êõ¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÊõ¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¤¸¤¯¼ç¿Í¸ø¤ÎÅ·Á³¥Ô¥å¥¢Êý¸À¸åÇÚ¡¦ÃæÌîÂç¿ÊÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡¦ÉñÂæ¡¦¾ðÊó·ÏÈÖÁÈ¤Î¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤â¿Ê½Ð¤¹¤ëº£¸å¥Þ¥ë¥Á¤Ê³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÇÐÍ¥¡¦¾®À¾¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¿Í²û¤Ã¤³¤¯¡¢ÁÇÄ¾¡¢²È»ö¤â¤Ç¤¤ëÅ·Á³Êý¸ÀÃË»Ò¡¦Âç¿ÊÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£¾®À¾¤ÏËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤È¤Æ¤â¿´²¹¤Þ¤ë¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢¸¶ºî¤òÆÉ¤á¤ÐÆÉ¤à¤Û¤ÉÂç¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÂç¿Ê¤È¤¤¤¦Ìò¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¡¢¿´¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤ÇÊõ¤ÎÆâÌÌ¤ÏËÍ¤Ë»÷¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ÎÇº¤ß¤ä¡¢¤É¤³¤«¸ÉÆÈ´¶¤¬¤¢¤êÁ¡ºÙ¤ÇÍ¥¤·¤¤Êõ¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÊõ¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ìó1¥ö·î¼å¤Î»£±Æ´ü´Ö¤ÇËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç±ÓÅÍ¤¯¤ó¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»£±Æ¤¹¤ëÆü¤Ï¤Û¤Ü¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£ÎÉ¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦2¿Í¤Ç²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ª¼Çµï¤âÂô»³¶µ¤ï¤ë»ö¤¬Â¿¤¯´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Êõ¤ÎÊÑ²½¤ÈÀ®Ä¹¤ò¸«¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Âç¿Ê¤ä¼þ°Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤Æ¡¢¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¸«ÆÏ¤±¤ÆÄº¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
ÃæÌîÂç¿Ê¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡¢¾®À¾±ÓÅÍ¤Ç¤¹¡£¤È¤Æ¤â¿´²¹¤Þ¤ë¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢¸¶ºî¤òÆÉ¤á¤ÐÆÉ¤à¤Û¤ÉÂç¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÂç¿Ê¤È¤¤¤¦Ìò¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¡¢¿´¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤âÂç¿Ê¤ÈÆ±¤¸¤¯ÀÎ¥¤¥ó¥³¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶¦´¶¤¹¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¡¢¾¡¼ê¤Ë±¿Ì¿Åª¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÊõÌò¤Î´äÀ¥¤¯¤ó¤È¤ÏÂô»³ÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éËè¥·¡¼¥óÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÊÂç¿Ê¡¢¤½¤·¤Æ¤È¤Ë¤«¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÊõÀèÇÚ¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£À§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
Êý¸ÀÃË»Ò¤òÉÁ¤¤¿¤¤¡ª¤Ê¤¼¤Ê¤é¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤é¡£¤½¤ó¤Ê¸Ä¿ÍÅª¤Ê´êË¾¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂç»ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÏÌ´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤È¤¤¤¦¡¢¿ÍÀ¸¤Ç°ìÅÙ¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤Îµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀèÆü¤´¸ü°Õ¤Ç»£±Æ¸½¾ì¤òÃæ·Ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½ª»Ï²º¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤Î³§ÍÍ¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ÆÆÄ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð¤¤À¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡Ä¤½¤ó¤Ê¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ò¤È¤¿¤Ó¥«¥á¥é¤¬²ó¤ë¤È¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤ÎÆ°ºî¤Ò¤È¤Ä¤ò²¿ÅÙ¤â»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Êõ¤Ê¤é¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤ÇÏÃ¤¹¤È¤«¡¢Âç¿Ê¤Î¤³¤ÎÆ°¤¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤éÆþ¤ì¹þ¤â¤¦¤È¤«¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤â¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆüÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¤Û¤ó¤Î°ìÉô¤Ê¤Î¤Ç¡¢´°À®¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥¿¥«¥é¤Î¤Ó¤¤¤É¤í¡Ù¤¬¤É¤ó¤ÊÀ¤³¦¤ò¤ß¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡Ø¥¿¥«¥é¤Î¤Ó¤¤¤É¤í¡Ù¤ò¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ø¡¢¤¤¤Ä¤âËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Î±þ±ç¤Î¤ªÎÏ¤Ç¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê·Á¤ÇºîÉÊ¤ËÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é°ì½ï¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÚÇÛ¿®¾ðÊó¡Û
Lemino¡§2024Ç¯7·î1Æü¡Ê·î¡Ë10¡§00¡Á¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®
¡ÚÊüÁ÷¾ðÊó¡Û
BSÄ«Æü¡§2024Ç¯7·î1Æü¡Ê·î¡Ë23¡§24¡Á
¥Æ¥ì¥Ó¿ÀÆàÀî¡Êtvk¡Ë¡§2024Ç¯7·î1Æü¡Ê·î¡Ë23¡§30¡Á
RKBËèÆüÊüÁ÷¡ÊRKB¡Ë¡§2024Ç¯7·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë25¡§28¡Á
HBCËÌ³¤Æ»ÊüÁ÷¡ÊHBC¡Ë¡§2024Ç¯7·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë25¡§28¡Á
CBC¥Æ¥ì¥Ó¡ÊCBC¡Ë¡§2024Ç¯7·î7Æü¡ÊÆü¡Ë24¡§50¡Á
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¿·¶õ¹ÁÀêµò¡×¡È½Ã¡É±îÌò¤ÇÏÃÂê¡¦´äÀ¥ÍÎ»Ö¤È¤Ï
¢¡Îë´Ý¤ß¤ó¤¿¸¶ºî¡Ö¥¿¥«¥é¤Î¤Ó¤¤¤É¤í¡×¥É¥é¥Þ²½
¡ÖBL¥¢¥ï¡¼¥É2024¡×BLCDÉôÌçÂè1°Ì¡¢¡ÖBL¥¢¥ï¡¼¥É2023¡×¥³¥ß¥Ã¥¯ÉôÌç¤Ë¤ÆÂè3°Ì¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥â¥¢¡×¼çºÅ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬Áª¤Ö¡ª¡ªÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯Âç¾Þ2023¡×¤ÎBLÉôÌç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ËÜºî¡£¸¶ºî¤Ï¡¢¤¹¤ì¤¿¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢Ææ¤ÎÇ¯²¼¥¤¥±¥á¥ó¡¢Îø¤òÃÎ¤Ã¤¿¥Á¡¼¥È¥¤¥±¥á¥óÅù¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥±¥á¥ó¤òÉÁ¤½Ð¤·¡¢¡ÈÎë´Ý¤ß¤ó¤¿¤Î¥¤¥±¥á¥ó¾Â¡É¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¿ÍÂ³½Ð¤Î¿Íµ¤ºî²È¡¦Îë´Ý»á¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢À¤ÏÃ¾Æ¤¥¯¡¼¥Ç¥ìÀèÇÚ¡ßÅ·Á³¥Ô¥å¥¢Êý¸À¸åÇÚ¤È¤¤¤¦2¿Í¤Î¥¤¥±¥á¥ó¥¿¥¤¥×¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤ÎµÓËÜ¤Ë¤Ï¡¢BS-TBS¡ØËÍ¤é¤Î¿©Âî¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Øµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤·¤Æ¡£¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¤ÎµÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¤¿²¼°¡Í§Èþ»á¡£¤µ¤é¤Ë´ÆÆÄ¡¦¶¦Æ±µÓËÜ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¡Øº¸ÍÍ¤Ê¤é¡Ù¡Ê2018Ç¯¡Ë¡¢¡ØÄ«¤¬¤¯¤ë¤È¤à¤Ê¤·¤¯¤Ê¤ë¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤ÎÀÐ¶¶Í¼ÈÁ»á¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢ABC¡Øaround1¡¿4¥¢¥é¥¦¥ó¥É¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¡¢TBS¡Ø¤µ¤Ã¤Á¤ã¤ó¡¢ËÍ¤Ï¡£¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¤ÎÉÙÅÄÌ¤Íè»á¡¢Âè11²ó¥¢¥ó¥¿¥¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë¤ÆºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤ò´Þ¤à»Í´§¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÆüËÜ¸ø³«¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¡Ø¥³¥³¤Ç¤Î¤Ï¤Ê¤·¡Ù¤Î¤³¤µ¤µ¤ê¤ç¤¦¤Þ¤â»²²Ã¤·¡¢3¿Í¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬2¿Í¤Î¤»¤Ä¤Ê¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤òÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢¡´äÀ¥ÍÎ»Ö¡õ¾®À¾±ÓÅÍ¡Ö¥¿¥«¥é¤Î¤Ó¤¤¤É¤í¡×W¼ç±é¤Ë
ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦À¤ÏÃ¾Æ¤¥¯¡¼¥Ç¥ìÀèÇÚ¡¦»Ö²ìÊõÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¿·¶õ¹ÁÀêµò¡Ù¤ÇÉðÁõ½¸ÃÄ¡Ö½Ã¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ö±î¡×Ìò¤Ç½Ð±é¤·SNS¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡²ó¤Î½Ð±éºî¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¡¦´äÀ¥¡£º£²ó¡¢±é¤¸¤ëÊõÌò¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥¯¡¼¥ë¤Ê¥¤¥±¥á¥ó¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤ÎÃæ¿È¤ÏÉÔ´ïÍÑ¤Ç¼ä¤·¤¬¤ê¤ä¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤¢¤ëÌò¤É¤³¤í¡£»Ö²ìÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê´äÀ¥¤Ï¡ÖµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤ÇÊõ¤ÎÆâÌÌ¤ÏËÍ¤Ë»÷¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ÎÇº¤ß¤ä¡¢¤É¤³¤«¸ÉÆÈ´¶¤¬¤¢¤êÁ¡ºÙ¤ÇÍ¥¤·¤¤Êõ¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÊõ¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¤¸¤¯¼ç¿Í¸ø¤ÎÅ·Á³¥Ô¥å¥¢Êý¸À¸åÇÚ¡¦ÃæÌîÂç¿ÊÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡¦ÉñÂæ¡¦¾ðÊó·ÏÈÖÁÈ¤Î¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤â¿Ê½Ð¤¹¤ëº£¸å¥Þ¥ë¥Á¤Ê³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÇÐÍ¥¡¦¾®À¾¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¿Í²û¤Ã¤³¤¯¡¢ÁÇÄ¾¡¢²È»ö¤â¤Ç¤¤ëÅ·Á³Êý¸ÀÃË»Ò¡¦Âç¿ÊÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£¾®À¾¤ÏËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤È¤Æ¤â¿´²¹¤Þ¤ë¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢¸¶ºî¤òÆÉ¤á¤ÐÆÉ¤à¤Û¤ÉÂç¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÂç¿Ê¤È¤¤¤¦Ìò¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¡¢¿´¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡»Ö²ìÊõÌò¡§´äÀ¥ÍÎ»Ö¥³¥á¥ó¥È
µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤ÇÊõ¤ÎÆâÌÌ¤ÏËÍ¤Ë»÷¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ÎÇº¤ß¤ä¡¢¤É¤³¤«¸ÉÆÈ´¶¤¬¤¢¤êÁ¡ºÙ¤ÇÍ¥¤·¤¤Êõ¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÊõ¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ìó1¥ö·î¼å¤Î»£±Æ´ü´Ö¤ÇËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç±ÓÅÍ¤¯¤ó¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»£±Æ¤¹¤ëÆü¤Ï¤Û¤Ü¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£ÎÉ¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦2¿Í¤Ç²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ª¼Çµï¤âÂô»³¶µ¤ï¤ë»ö¤¬Â¿¤¯´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Êõ¤ÎÊÑ²½¤ÈÀ®Ä¹¤ò¸«¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Âç¿Ê¤ä¼þ°Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤Æ¡¢¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¸«ÆÏ¤±¤ÆÄº¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢¡ÃæÌîÂç¿ÊÌò¡§¾®À¾±ÓÅÍ¥³¥á¥ó¥È
ÃæÌîÂç¿Ê¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡¢¾®À¾±ÓÅÍ¤Ç¤¹¡£¤È¤Æ¤â¿´²¹¤Þ¤ë¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢¸¶ºî¤òÆÉ¤á¤ÐÆÉ¤à¤Û¤ÉÂç¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÂç¿Ê¤È¤¤¤¦Ìò¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¡¢¿´¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤âÂç¿Ê¤ÈÆ±¤¸¤¯ÀÎ¥¤¥ó¥³¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶¦´¶¤¹¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¡¢¾¡¼ê¤Ë±¿Ì¿Åª¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÊõÌò¤Î´äÀ¥¤¯¤ó¤È¤ÏÂô»³ÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éËè¥·¡¼¥óÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÊÂç¿Ê¡¢¤½¤·¤Æ¤È¤Ë¤«¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÊõÀèÇÚ¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£À§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¡¸¶ºî¡§Îë´Ý¤ß¤ó¤¿»á¥³¥á¥ó¥È
Êý¸ÀÃË»Ò¤òÉÁ¤¤¿¤¤¡ª¤Ê¤¼¤Ê¤é¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤é¡£¤½¤ó¤Ê¸Ä¿ÍÅª¤Ê´êË¾¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂç»ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÏÌ´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤È¤¤¤¦¡¢¿ÍÀ¸¤Ç°ìÅÙ¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤Îµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀèÆü¤´¸ü°Õ¤Ç»£±Æ¸½¾ì¤òÃæ·Ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½ª»Ï²º¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤Î³§ÍÍ¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ÆÆÄ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð¤¤À¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡Ä¤½¤ó¤Ê¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ò¤È¤¿¤Ó¥«¥á¥é¤¬²ó¤ë¤È¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤ÎÆ°ºî¤Ò¤È¤Ä¤ò²¿ÅÙ¤â»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Êõ¤Ê¤é¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤ÇÏÃ¤¹¤È¤«¡¢Âç¿Ê¤Î¤³¤ÎÆ°¤¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤éÆþ¤ì¹þ¤â¤¦¤È¤«¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤â¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆüÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¤Û¤ó¤Î°ìÉô¤Ê¤Î¤Ç¡¢´°À®¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥¿¥«¥é¤Î¤Ó¤¤¤É¤í¡Ù¤¬¤É¤ó¤ÊÀ¤³¦¤ò¤ß¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡Ø¥¿¥«¥é¤Î¤Ó¤¤¤É¤í¡Ù¤ò¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ø¡¢¤¤¤Ä¤âËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Î±þ±ç¤Î¤ªÎÏ¤Ç¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê·Á¤ÇºîÉÊ¤ËÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é°ì½ï¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡¡Ö¥¿¥«¥é¤Î¤Ó¤¤¤É¤í¡×³µÍ×
¡ÚÇÛ¿®¾ðÊó¡Û
Lemino¡§2024Ç¯7·î1Æü¡Ê·î¡Ë10¡§00¡Á¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®
¡ÚÊüÁ÷¾ðÊó¡Û
BSÄ«Æü¡§2024Ç¯7·î1Æü¡Ê·î¡Ë23¡§24¡Á
¥Æ¥ì¥Ó¿ÀÆàÀî¡Êtvk¡Ë¡§2024Ç¯7·î1Æü¡Ê·î¡Ë23¡§30¡Á
RKBËèÆüÊüÁ÷¡ÊRKB¡Ë¡§2024Ç¯7·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë25¡§28¡Á
HBCËÌ³¤Æ»ÊüÁ÷¡ÊHBC¡Ë¡§2024Ç¯7·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë25¡§28¡Á
CBC¥Æ¥ì¥Ó¡ÊCBC¡Ë¡§2024Ç¯7·î7Æü¡ÊÆü¡Ë24¡§50¡Á
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û