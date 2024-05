『サンリオキャラクターズ』と『シモジマレトロラッピングペーパーシリーズ』のコラボ商品「レトロペアグラス(2個セット・6600円)」が登場。ヴィレッジヴァンガードの店舗とオンラインストアで予約販売がスタートしている。

【サンリオキャラクターズ×シモジマ】レトロペアグラス

同商品は、昭和から使用されていた文房具屋などの持ち帰り袋の包装紙『シモジマレトロラッピングペーパーシリーズ』とのコラボグッズ。

包装紙柄は 『シモジマ』のオリジナルデザイン

グラスには『サンリオキャラクターズ』のハローキティ、マイメロディ、ハンギョドン、こぎみゅん、バッドばつ丸が描かれている。ガラス素材で、デザインはレトロな手描きのイラストと文字がなつかしさを感じる、ファンシーなシモジマオリジナルの包装紙ストップペイル柄だ。

【サンリオキャラクターズ×シモジマ】レトロペアグラス(2個セット) 価格 \6600(税込)

花瓶としても使える

グラスのサイズは口径約63mm、高さ約110mmで、化粧箱もついており、ギフトにも最適とのこと。



コラボ商品は他にも、収納ケース、トートバッグ、巾着、ミニ缶(ミニステッカー5枚入り)、アクリルキーホルダー、ハンドタオルが取り揃う。



レトロペアグラスはヴィレッジヴァンガード限定アイテムで、オンラインストアにて予約できる。



(C) 2024 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL. NO. L650989

(C) シモジマ