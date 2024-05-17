¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¥·¥â¥¸¥Þ¤¬¥³¥é¥Ü¡ª¡¡¥ì¥È¥í¤ÊÊñÁõ»æÊÁ¥Ú¥¢¥°¥é¥¹¿·ÅÐ¾ì¡¡¥ô¥£¥ì¥ô¥¡¥ó¸ÂÄê¡¡
¡Ø¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡Ù¤È¡Ø¥·¥â¥¸¥Þ¥ì¥È¥í¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡Ö¥ì¥È¥í¥Ú¥¢¥°¥é¥¹¡Ê2¸Ä¥»¥Ã¥È¡¦6600±ß¡Ë¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É¤ÎÅ¹ÊÞ¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÍ½ÌóÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤«¤é»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ê¸Ë¼¶ñ²°¤Ê¤É¤Î»ý¤Áµ¢¤êÂÞ¤ÎÊñÁõ»æ¡Ø¥·¥â¥¸¥Þ¥ì¥È¥í¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¡£
¡¡¥°¥é¥¹¤Ë¤Ï¡Ø¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡Ù¤Î¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡¢¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡¢¥Ï¥ó¥®¥ç¥É¥ó¡¢¤³¤®¤ß¤å¤ó¡¢¥Ð¥Ã¥É¤Ð¤Ä´Ý¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¬¥é¥¹ÁÇºà¤Ç¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥ì¥È¥í¤Ê¼êÉÁ¤¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ÈÊ¸»ú¤¬¤Ê¤Ä¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¤Ê¥·¥â¥¸¥Þ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÊñÁõ»æ¥¹¥È¥Ã¥×¥Ú¥¤¥ëÊÁ¤À¡£
¡¡¥°¥é¥¹¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¸ý·ÂÌó63mm¡¢¹â¤µÌó110mm¤Ç¡¢²½¾ÑÈ¢¤â¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥®¥Õ¥È¤Ë¤âºÇÅ¬¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢¼ýÇ¼¥±¡¼¥¹¡¢¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡¢¶ÒÃå¡¢¥ß¥Ë´Ì¡Ê¥ß¥Ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼5ËçÆþ¤ê¡Ë¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡¢¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë¤¬¼è¤êÂ·¤¦¡£
¡¡¥ì¥È¥í¥Ú¥¢¥°¥é¥¹¤Ï¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÍ½Ìó¤Ç¤¤ë¡£
(C) 2024 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL. NO. L650989
(C) ¥·¥â¥¸¥Þ