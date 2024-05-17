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AÌÌ1)Oh lady be good 2)Love for sale 3)In a sentimental mood 4)Do nothing till you hear from me(-¥ô¥©ー¥«¥ëÆþ¤ê) 5)I got Rhythm 6)But not for me
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BÌÌ(SACD¤Ç¤ÏÏ¢Â³ºÆÀ¸)1)Take the A train 2)C jam blues 3)Smile(¥ô¥©ー¥«¥ëÆþ¤ê) 4)Perdido 5)Lady Madonna
¥Ð¥Ã¥¯¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó ÉÍºê¹Ò(¥Æ¥Êー¥µ¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Õ¥ëー¥È) ÃæÊ¿·°Ê¿(¥Ùー¥¹) µÈÎÉÁÏÂÀ(¥É¥é¥à) ¶ÊÌÜ¤È±éÁÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
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