¡Ú¥Þ¥Ã¥¯¡Û¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ë¡ª¡Ö¥·¥ó¥«¥ê¥ª¥ó ¥Á¥§¥ó¥¸ ¥¶ ¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤â¤¢¤ë¤è¡Á¡ª

マクドナルドは、2024年5月17日から期間限定でハッピーセット「リラックマ」とハッピーセット「シンカリオン チェンジ ザ ワールド」を販売しています。

18日・19日はシールももらえる

ハッピーセット「リラックマ」では、リラックマやコリラックマの可愛いケースと、表裏2種の絵柄パズルが楽しめるおもちゃが登場します。ケースはパズル収納以外に、小物入れとしても使うことができます。

ハッピーセット「シンカリオン チェンジ ザ ワールド」は、合計全6種のおもちゃが登場。第1弾は「シンカリオンE5はやぶさ」など、ロボットにパーツを合体することで進化させることができる3種が登場し、第2弾では車両からシンカリオンに変形できる3種が登場します。

第1弾のパーツは第2弾を含めたどのおもちゃとも合体させられるため、複数集めると合体パーツが増えて遊びの幅が広がります。

また、5月18日・19日はハッピーセット「シンカリオン チェンジ ザ ワールド」を1セット購入につき「シンカリオン キラキラ シール」1枚、ハッピーセット「リラックマ」を1セット購入につき「リラックマスペシャルピースシール」が1枚もらえます。

さらに、5月17日からの「ほんのハッピーセット」では、絵本「チャレンジミッケ!スペシャル」、ミニ図鑑「生き物かくれんぼ AR動画&クイズつき」もハッピーセットに登場します。

この機会に多彩なおもちゃを集めて、家族で楽しんでみては。

(C)2024 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

(C)プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/ERDA・TX

(C)Walter Wick,Shigesato Itoi

(C)Shogakukan