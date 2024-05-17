¡Úµ¤¾Ý¡Û17Æü À¥¸ÍÆâÃÏÊý¤ÏÌë¤âÀ²¤ì¡¡18Æü Ä«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï9ÅÙ¤«¤é13ÅÙ Ä«¤«¤éÀÄ¶õ¤¬¹¤¬¤ê Àä¹¥¤Î¤ª½Ð¤«¤±ÆüÏÂ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß
À¥¸ÍÆâÃÏÊý¤Ï¡¢¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤è¤¯À²¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
17ÆüÌë¤âÀ²¤ì¤Æ¡¢³¤±è¤¤¤ÎÉ÷¤â¼å¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
18Æü¤â°ú¤Â³¤¹âµ¤°µ¤Ë¹¤¯Ê¤¤ï¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
³ÆÃÏ¤È¤âÄ«¤«¤éÀÄ¶õ¤¬¹¤¬¤ê¡¢Àä¹¥¤Î¤ª½Ð¤«¤±ÆüÏÂ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
É÷¤â¼å¤¯¡¢²º¤ä¤«¤ÊÍÛµ¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
18Æü¤â¶õµ¤¤¬¥«¥é¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀöÂõÊª¤Ï¤è¤¯´¥¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤ÏÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
18ÆüÄ«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï9ÅÙ¤«¤é13ÅÙ¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢17ÆüÄ«¤ÈÆ±¤¸¤«¤ä¤äÄã¤¤Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï27ÅÙ¤«¤é29ÅÙ¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢17Æü¤è¤ê¤µ¤é¤Ë¹â¤¤½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆâÎ¦¤Ç¤Ï30ÅÙ¤ËÇ÷¤ë½ë¤µ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢Ç®Ãæ¾É¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£