timelesz¡¢1st EP¤Î¥êー¥É¶Ê¤¬»³²¼ÃÒµ×¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¡ÖAnthem¡×¤Ë·èÄê
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¡ÖÉÔ²ÄÇ½¤ò²ÄÇ½¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¶¯¤µ¤ò²Î¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê»³²¼ÃÒµ×¡Ë
4·î1Æü¤Ë¥°¥ëー¥×Ì¾¤ò¡ÈSexy Zone¡É¤«¤é²þÌ¾¤·¤¿timelesz¤ÎÂè1ÃÆ¥ê¥êー¥¹¤È¤Ê¤ëEP¡Øtimelesz¡Ù¡Ê6·î19ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Î¥êー¥É¶Ê¤¬¡¢»³²¼ÃÒµ×¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥Ç¥åー¥¹³Ú¶Ê¡ÖAnthem¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
»³²¼ÃÒµ×¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥Ç¥åー¥¹»²²Ã¤Ï¡¢timelesz¥á¥ó¥Ðー¤«¤é¤Î°ÍÍê¤ò»³²¼¤¬²÷Âú¤·¡¢¼Â¸½¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ÖAnthem¡×¤¬É½¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢Ä°¤¯¼Ô¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê²Î»ì¤È¡¢Äã²»¤¬¶Á¤¯¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Áê¤Þ¤Ã¤¿ÎÏ¶¯¤¤¥À¥ó¥¹¥Á¥åー¥ó¡£ºî»ì¤Ï¡¢»³²¼¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤é¤¿¤Ê¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ëtimelesz¤¬¡ÈÎ¶¤Î¤è¤¦¤ËÎÏ¶¯¤¯Éñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡¢timelesz¤ÎÎ¹Î©¤Á¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢·è°ÕÉ½ÌÀ¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖAnthem¡×¤Ï¡¢5·î20Æü24»þ05Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤ÎÊ¸²½ÊüÁ÷¡Øtimelesz¤ÎQrzone¡Ù¤Ë¤Æ½é¥ª¥ó¥¨¥¢¤¬·èÄê¡£MV¤â¤¹¤Ç¤Ë»£±ÆºÑ¤ß¤Ç¡¢¶áÆü¸ø¼°YouTube¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
1st EP¡Øtimelesz¡Ù¤ÏÁ´7¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£¡ÖAnthem¡×¤ò´Þ¤à¿·¶Ê4¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢2023Ç¯¤ËSexy ZoneÌ¾µÁ¤Ç¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¤Î¡ÖËÜ²»¤È·úÁ°¡×¡Ö¿ÍÀ¸Í·µº¡×¡Öpuzzle¡×¤Î3¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£¤Ê¤ª¡¢¡ÖËÜ²»¤È·úÁ°¡×¤Ï¤¢¤é¤¿¤Ëfull ver.¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¾¦ÉÊ·ÁÂÖ¤ÏDeluxe Edition¡¢Limited Edition¡¢Standard Edition¤Î3·ÁÂÖ¡£Deluxe Edition¤Ë¤Ï¡¢¥êー¥É¶Ê¡ÖAnthem¡×¤ÎMV¤È¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»£±Æ¥·ー¥ó¤ò´Þ¤à¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤Î¼ýÏ¿¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2024.06.19 ON SALE
EP¡Øtimelesz¡Ù
ÈÖÁÈ¾ðÊó
Ê¸²½ÊüÁ÷¡Øtimelesz¤ÎQrzone¡Ù
05/20¡Ê·î¡Ë24:05～24:25º¢
timelesz OFFICIAL SITE
https://ovtp.jp/9113382