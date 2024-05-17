ÀìÌçÅ¹¤Ç³Ú¤·¤àÆüËÜÃã¤äËõÃã¤Å¤¯¤·¤Î¥«¥Õ¥§¥¹¥¤ー¥Ä¤â¡¡¿·Ãã¤Îµ¨Àá¤Ë¤ªÃã¤ò»È¤Ã¤¿¤ª¤¤¤·¤¤¥°¥ë¥á¡¡²¬»³¡¦¹áÀî¡Ú¤Û¤Ã¤È¥Þ¥ë¥·¥§¡Û
¡ÖPARK by Æ¦¤È¡¢¤ªÃã¡×¡¡ËõÃã¤Î¥Æ¥êー¥Ì
¡¡²¬»³¡¦¹áÀî¤ÎÃíÌÜ¥°¥ë¥á¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¤Û¤Ã¤È¥Þ¥ë¥·¥§¡×¡£¿·Ãã¤Îµ¨Àá¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤ªÃã¤ò»È¤Ã¤¿¤ª¤¤¤·～～¤¤¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤â¤Î¡×¤ä¡Ö¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
ÆüËÜÃã¤ÎÀìÌçÅ¹
¡¡¹â¾¾»Ôº£¿·Ä®¤Î¡ÖSABI¡×¤Ï¡¢ÆüËÜÃã¤ò¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£
¡ÊSABI¡¿°æ¾å½ç¿Î ¥ªー¥Êー¡Ë
¡Ö¥¹¥È¥ìー¥È¤Î¤ªÃã¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢15¼ïÎà¤°¤é¤¤¤Î¤ªÃã¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤È¤ÏËõÃã¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Û¤¦¤¸Ãã¤ÎÊ´Ëö¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë»È¤¦¤ªÃã¤Î¼ïÎà¤â¤À¤¤¤¿¤¤5¼ïÎà¤Û¤É¤Ï¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡»°Ë»Ô¤Î¹âÀ¥ÃÏ¶è¤Ç¤È¤ì¤¿¡Ö¤ä¤Ö¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÉÊ¼ï¤Î¤ªÃã¤Ç¤¹¡£
¡¡¤É¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤¿·Á¤ÎµÞ¿Ü¤ÇÅò°û¤ß¤ËÃí¤°¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìµ¤¤ËÃí¤°¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ô²ó¤ËÊ¬¤±¤ÆÃí¤®¡¢ºÇ¸å¤ÏµÞ¿Ü¤òÂç¤¤¯²ó¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊSABI¡¿ÃÝÆâ¾Ä Å¹Ä¹¡Ë
¡ÖÃãÍÕ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡ÊµÞ¿Ü¤Î¡ËÃæ¤ÇÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÃãÍÕ¤¬¡Ê¤ªÅò¡ËÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤Ã¤ÆÃê½Ð¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë²ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤Á¤é¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¤ªÃã¤ÎÌ£¤ò6¤Ä¤ËÊ¬¤±¤ÆµÒ¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¹âÀ¥¤Î¤ä¤Ö¤¤¿¡Ê500±ß¡Ë¤ÎÌ£¤Ï¡Ö½ÂÇÌ¡×¤Ç¤¹¤³¤ì¡¢¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¤½¤Î¿´¤Ï¡Ö½Â¤ß¡×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Á¡×¤Î¤è¤¦¤Ê²û¤«¤·¤¤¤¦¤ÞÌ£¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë°ìÇÕ¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Û¤¦¤¸Ãã¥é¥Æ¡×¡Ê550±ß¡Ë¡£
¡¡´ðËÜÅª¤Ë¤Û¤¦¤¸Ãã¤Ï¼«²ÈßäÀù¡£¤Û¤¦¤¸Ãã¥é¥Æ¤Ë¤Ï¿¼Àù¤ê¤·¤¿ÃãÍÕ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤¦¤¸Ãã¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤È¥ß¥ë¥¯¤ÎÁêÀ¤¬¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖËõÃã¥¯¥ê¥¢¡×¡Ê750±ß¡Ë¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¡£²¼È¾Ê¬¤Ï¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥¦¥©ー¥¿ー¡£¾åÈ¾Ê¬¤ÏËõÃã¤ò²Ã¤¨¤¿À¸¥¯¥êー¥à¤Ç¤¹¡£
¡ÊSABI¡¿ÃÝÆâ¾Ä Å¹Ä¹¡Ë
¡Ö¥¹¥¤ー¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤·¤Æ¿ä¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ç¥¶ー¥È´¶³Ð¤Ç°û¤ß¤ËÍè¤é¤ì¤¿¿Í¤Ë¤Ï¤ª´«¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¤«¤º®¤¼¤Æ°û¤à¤È¡¢Í¥¤·¤¤´Å¤µ¤ÎÃæ¤ËËõÃã¤Î¤¦¤ÞÌ£¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¿·´¶³Ð¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤¹¤è¡ª
ËõÃã¤Å¤¯¤·¤Î¥«¥Õ¥§¥¹¥¤ー¥Ä
¡¡²¬»³¤«¤é¤ÏËõÃã¤Å¤¯¤·¤Î¥«¥Õ¥§¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡²¬»³»ÔËÌ¶è¤ÎÉ½Ä®¾¦Å¹³¹¤Ë4·î¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡ÖPARK by Æ¦¤È¡¢¤ªÃã¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡Êõ¾þÉÊ¤Î¡Ö¥È¥ß¥ä¡×¤ÈÏÂ²Û»Ò¤Î¡Ö»³ÏÆ»³·îÆ²¡×¡¢¤½¤·¤Æ¤ªÃãÀìÌçÅ¹¤Î¡Ö°úÎ¾Ìæ¡×¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¥«¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥«¥Õ¥§¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤ª¤¹¤¹¤á¥á¥Ë¥åー¤È¤Ï¡©
¡ÊPARK by Æ¦¤È¡¢¤ªÃã¡¿ÀÄ»³ÎèÆà ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡Ë
¡ÖËõÃã¥é¥Æ¤ÈËõÃã¤Î¥Æ¥êー¥Ì¤Ç¤¹¡£²¬»³¸©»º¤ÎËõÃã¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ°úÎ¾Ìæ¤Î¼«¼Ò¤Çºî¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸åÌ£¤¬¤¹¤´¤¯¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Æ¤Æ¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Îä¤¿～¤¤¡ÖËõÃã¥é¥Æ¡Ê¥¢¥¤¥¹¡Ë¡×¡Ê700±ß¡Ë¤È¡ÖËõÃã¤Î¥Æ¥êー¥Ì¡×¡Ê550±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£¤É¤Á¤é¤âÁ¯¤ä¤«¤ÊËõÃã¤ÎÎÐ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤À¤ï¤ê¤ÎËõÃã¥é¥Æ¤ÏÃíÊ¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é1ÇÕ1ÇÕ¡¢ËõÃã¤ò¤¿¤Æ¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËõÃã¤ÎÉ÷Ì£¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿Ì£¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿ËõÃã¥Æ¥êー¥Ì¤Ï¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸ý¤É¤±¤ÈËõÃã¤ÎÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡ÊPARK by Æ¦¤È¡¢¤ªÃã¡¿ÀÄ»³ÎèÆà ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡Ë
¡Ö¿·Ãã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÎÐ¤¬¤È¤Æ¤âÇ»¤¯Á¯¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸ý¤¢¤¿¤ê¤Î¡Ö¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿¡×¡Ê550±ß¡Ë¤ä¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¾Æ¤¾å¤²¤¿¡Ö¥¬¥Èー¥·¥ç¥³¥é¡×¡Ê550±ß¡Ë¤Ê¤É¤ÎËõÃã¥¹¥¤ー¥Ä¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ÊPARK by Æ¦¤È¡¢¤ªÃã¡¿ÀÄ»³ÎèÆà ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡Ë
¡ÖËõÃã¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤«¤é¤Õ¤ï¤Ã¤È¹á¤ëËõÃã¤È¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²¬»³¸©»º¤ÎËõÃã¤ò³§¤µ¤ó¤Ë°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¿·Ãã¤Îµ¨Àá¡£¤ª¤¤¤·¤¤ËõÃã¥¹¥¤ー¥Ä¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©