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Apple still isn't done building its dream iPad - Fast Company
This Joz quote is why macOS will likely never come to the iPad - 9to5Mac
https://9to5mac.com/2024/05/15/majority-of-mac-users-also-own-ipad/
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