Snow Man vs¡ÖSTARTO ENTERTAINMENT¡×Àº±Ô¥Á¡¼¥à¤¬¥À¥ó¥¹´°¥³¥ÔÂÐ·è¡¡¤â¤â¥¯¥í¤é½÷»ÒÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤â»²Àï
¡¡9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤¬½Ð±é¤¹¤ë24ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ù2»þ´ÖSP¡Ê¸å8¡§00¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬°ìÅÙ¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç´°àú¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·´Ö°ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÍÙ¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò¶¥¤¦¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥À¥ó¥¹¥Î´°¥³¥Ô¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÂè5ÃÆ¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤â¤â¥¯¥í¡ßÁá¸«¤¢¤«¤ê ¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»þÂå¤Î¤ªÊõ5¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡º£²óSnow Man¤ÈÂÐ·è¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¡¦Æ±´ü¡¦¸åÇÚ¤«¤é¤Ê¤ë¡ÖSTARTO ENTERTAINMENT¥Á¡¼¥à¡×¡£¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤ä¥¸¥ã¥º¡¢¥Ð¥ì¥¨¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥À¥ó¥¹¤òÌÖÍå¤¹¤ëKis-My-Ft2¡¦Àé²ì·ò±Ê¡¢ËÜ´ë²è¤Ë¤Ï2ÅÙÌÜ¤Î»²Àï¤È¤Ê¤ë²Ï¹ç°ê¿Í¡¢Snow Man¤ÈÆ±»þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿SixTONES¤«¤é¥¸¥§¥·¡¼¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¥À¥ó¥¹Î±³Ø¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëTravis Japan¤«¤éµÜ¶á³¤ÅÍ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥À¥ó¥¹½÷»ÒÁªÈ´¥Á¡¼¥à¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Îº´¡¹ÌÚºÌ²Æ¡¢¹â¾ë¤ì¤Ë¡¢º£Ç¯1·î¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¸½ºß¤Ï¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤ÎËÜÅÄ¿¿ô¥¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¤Ï¤ë¤Ê°¦¤¬»²Àï¡£¿³ºº°÷¤Ï¡¢ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÀ¤³¦Åª¥È¥Ã¥×¥À¥ó¥µ¡¼¡¦TAKAHIRO¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡Snow Man¡¢Kis-My-Ft2¡¢SixTONES¡¢Travis Japan¡¢¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤È¤¤¤¦¶ØÃÇ¤Î¸½Ìò¥¢¥¤¥É¥ëÂÐ·è¤¬¼Â¸½¡£¸«»öÍ¥¾¡¤·¹ë²Ú¾¦ÉÊ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤â¤â¥¯¥í¡ßÁá¸«¤¢¤«¤ê ¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»þÂå¤Î¤ªÊõ5¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡º£²óSnow Man¤ÈÂÐ·è¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¡¦Æ±´ü¡¦¸åÇÚ¤«¤é¤Ê¤ë¡ÖSTARTO ENTERTAINMENT¥Á¡¼¥à¡×¡£¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤ä¥¸¥ã¥º¡¢¥Ð¥ì¥¨¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥À¥ó¥¹¤òÌÖÍå¤¹¤ëKis-My-Ft2¡¦Àé²ì·ò±Ê¡¢ËÜ´ë²è¤Ë¤Ï2ÅÙÌÜ¤Î»²Àï¤È¤Ê¤ë²Ï¹ç°ê¿Í¡¢Snow Man¤ÈÆ±»þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿SixTONES¤«¤é¥¸¥§¥·¡¼¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¥À¥ó¥¹Î±³Ø¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëTravis Japan¤«¤éµÜ¶á³¤ÅÍ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡Snow Man¡¢Kis-My-Ft2¡¢SixTONES¡¢Travis Japan¡¢¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤È¤¤¤¦¶ØÃÇ¤Î¸½Ìò¥¢¥¤¥É¥ëÂÐ·è¤¬¼Â¸½¡£¸«»öÍ¥¾¡¤·¹ë²Ú¾¦ÉÊ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤«¡£