¥¢¥á¥ê¥«¥Óー¥Ðー¤Î3¤Ä»Ò¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡ª5·î18Æü¤«¤é¤Î¤¤¤ÁÆ°Êª±à¤Ç°ìÈÌ¸ø³«¡Ú¹âÃÎ¡Û
¹âÃÎ¸©Î©¤Î¤¤¤ÁÆ°Êª¸ø±à¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¥Óー¥Ðー¤Î3¤Ä»Ò¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬5·î18Æü¤«¤é°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢17Æü¤ËÊóÆ»¿Ø¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹áÆî»Ô¤Î¸©Î©¤Î¤¤¤ÁÆ°Êª¸ø±à¤Ç¤Ï4·î13Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¥Óー¥Ðー¤Î3¤Ä»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÂÎ½Å¤Ï1400¥°¥é¥à¤Û¤É¤ÈÉ¸½à¤è¤ê¾¯¤·Âç¤¤á¤Ç½çÄ´¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÚ¤Î»Þ¤¬¹¥¤¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¥Óー¥Ðー¡£²ÈÂ²¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Þ¤¬¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¼«Ê¬¤âÊÕ¤ê¤ò¸«²ó¤·¾®¤µ¤Ê»Þ¤ò´ïÍÑ¤Ë¥²¥Ã¥È¤¹¤ë²Ä°¦¤¤»Ñ¤â¡£
¥¢¥á¥ê¥«¥Óー¥Ðー¤Î3¤Ä»Ò¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï18Æü¤«¤é°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¡¢°¦¾Î¤ÎÅêÉ¼¤â¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£3¤Ä¤Î¸õÊä¤ÎÃæ¤«¤é1¿Í1É¼¤ò±àÆâ¤ÇÅêÉ¼¤·¡¢Ì¿Ì¾¼°¤Ï6·î30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£