¥Ý¡¼¥é24Ç¯½©¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¡ÖÅÀÉÁ²è¡×ÃåÁÛ¤Î¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×²¼ÃÏ¡¢È©¤Î¾å¤Ç¥Ö¥ë¡¼¤«¤é¥Ô¥ó¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å¤Ø¿§ÊÑ²½
¥Ý¡¼¥é(POLA)¤Î2024Ç¯½©¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¤È¤·¤Æ¡¢¿·ºî²½¾Ñ²¼ÃÏ¡Ö¥Ç¥£¥¨¥à ¥¯¥ë¡¼¥ë ¥«¥é¡¼¥È¥ê¥Ã¥¯¥×¥é¥¤¥Þ¡¼¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£2024Ç¯8·î1Æü(ÌÚ)¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¥³¥¹¥á¡õ¥¨¥¹¥Æ¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Ý¡¼¥é ¥¶ ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤Û¤«¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡È¼«Á³¤Ê¥«¥Ð¡¼ÎÏ¸Ø¤ë¡É¥Ä¥äÈ©±é½Ð¥×¥é¥¤¥Þ¡¼
¿·ºî¡Ö¥Ç¥£¥¨¥à ¥¯¥ë¡¼¥ë ¥«¥é¡¼¥È¥ê¥Ã¥¯¥×¥é¥¤¥Þ¡¼¡×¤Ï¡¢Æ©ÌÀ´¶¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¬¤é¥Ä¥äÈ©¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×²½¾Ñ²¼ÃÏ¡£ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥ß¥ë¥¡¼¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤òÈ©¤Ë¿¤Ð¤¹¤È¡¢ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¥Ã¥É¤È¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥«¥é¡¼¥«¥×¥»¥ë¤¬ÃÆ¤±¤Æ¥Ô¥ó¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å¤ËÊÑ²½¤¹¤ëÅÀÉÁ²è¤«¤éÈ¯ÁÛ¤òÆÀ¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£ÁÇÈ©¤ò¤¤¤«¤·¤¿¼«Á³¤Ê¥«¥Ð¡¼ÎÏ¤Ç¡¢È©¤ÎÆâÂ¦¤«¤éµ±¤¯¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¤È©¤ØÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¤¹¤ë¤¹¤ë¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ê»È¤¤¿´ÃÏ¤âÌ¥ÎÏÅª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢SPF40¡¦PA+++¤ÎUV¥«¥Ã¥È¸ú²Ì¤ä¥»¥é¥ß¥É¤ä¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎ¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤Ê¤É¤ÎÊÝ¼¾À®Ê¬¤Ç¡¢Æü¾Æ¤±ÂÐºö¤ä´¥Áç¥±¥¢¤Ê¤ÉÆüÃæ¤ÎÈ©¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¡£
¡Ú¾ÜºÙ¡Û
¥Ç¥£¥¨¥à ¥¯¥ë¡¼¥ë ¥«¥é¡¼¥È¥ê¥Ã¥¯¥×¥é¥¤¥Þ¡¼ SPF40¡¦PA+++ 25g 4,950±ß¡ã¿·À½ÉÊ¡ä
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯8·î1Æü(ÌÚ)
È¯ÇäÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥Ý¡¼¥é¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢¥³¥¹¥á¡õ¥¨¥¹¥Æ¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Ý¡¼¥é ¥¶ ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¡¢¥Ý¡¼¥é ¥®¥ó¥¶¡¢Á´¹ñÍÌ¾É´²ßÅ¹Åù¥Ý¡¼¥é¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¶õ¹ÁÌÈÀÇÅ¹¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢¥Ý¡¼¥é¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥Ý¡¼¥é¤ªµÒ¤µ¤ÞÁêÃÌ¼¼(¥Õ¥ê¡¼¥À¥¤¥ä¥ë)
TEL¡§0120-117111
¡Ú¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÆÉ¤à¡Û¥Ý¡¼¥é24Ç¯½©¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¡ÖÅÀÉÁ²è¡×ÃåÁÛ¤Î¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×²¼ÃÏ¡¢È©¤Î¾å¤Ç¥Ö¥ë¡¼¤«¤é¥Ô¥ó¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å¤Ø¿§ÊÑ²½