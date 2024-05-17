±ß°Â¤Ç´ë¶È¤Î63¡¥9¡ó¤¬¡ÖÍø±×¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡¡È¾¿ôÄ¶¤¬¡ÖÅ¬Àµ¿å½à¤Ï1¥É¥ë¡á110¡Á120±ßÂæ¡×
´ë¶È¤Î¤ª¤è¤½3¼Ò¤Ë2¼Ò¤¬±ß°Â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Íø±×¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤¬¾®µ¬ÌÏ´ë¶È¤ò´Þ¤àÁ´¹ñ¤ª¤è¤½1000¤Î´ë¶È¤Ëºòº£¤Î±ß°Â¿Ê¹Ô¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Íø±×¤Ë¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿´ë¶È¤¬63¡¥9¡ó¤ÈÌó3¼Ò¤Ë2¼Ò¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Å¬Àµ¤Ê°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Î¿å½à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢È¾¿ô°Ê¾å¡Ê50¡¥1¡ó¡Ë¤¬¡Ö1¥É¥ë¡á110±ß¡Á120±ßÂæ¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
±ß°Â¤Ë¤è¤ë¸¶ºàÎÁ²Á³Ê¤Ê¤É¤Î¾å¾º¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¡¢¼«¼Ò¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î²Á³ÊÅ¾²Ç¤¬¸·¤·¤¤¤È¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£