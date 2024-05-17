»ÔÄ¹¤¬½ÂÂÚ¤ÇÈô¹Ôµ¡¾è¤êÃÙ¤ì¡¡½ÂÂÚ²þÁ±¤Î²ñµÄ¤Ç¾åµþ¤â¡Ö¾Ð¤¨¤Ê¤¤¡×
¡¡·§ËÜ»Ô¤ÎÂçÀ¾°ì»Ë»ÔÄ¹¤¬15Æü¡¢·§ËÜ»Ô¤ÇËýÀ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¸òÄÌ½ÂÂÚ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢·§ËÜ¶õ¹Á¡Ê·§ËÜ¸©±×¾ëÄ®¡ËÈ¯¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤êÃÙ¤ì¤¿¡£
¡¡Åìµþ¤ÇÆ»Ï©À°È÷¤Î²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ëºÝ¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¡¢ÂçÀ¾»ÔÄ¹¤Ï¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡¢¡ÖÀ¯Îá»ØÄêÅÔ»Ô¥ï¡¼¥¹¥È¤Î½ÂÂÚÅÔ»Ô¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë½ÐÍè»ö¤Ç¾Ð¤¨¤Ê¤¤ÏÃ¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½ÂÂÚ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ëTSMCµðÂç¹©¾ì¡¡Í¶Ã×¤Ë¸þ¤±¡¢½Å¤Í¤¿¶ËÈë¸ò¾Ä
¡¡·§ËÜ»ÔÃæ¿´Éô¤Ç¤Ï¸òÄÌ½ÂÂÚ¤¬°ÊÁ°¤«¤éÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦ÅªÈ¾Æ³ÂÎ´ë¶ÈTSMC¤Î¿Ê½Ð¤ËÈ¼¤¤¡¢¤è¤ê¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯3·î¤Î·§ËÜ¸©ÃÎ»öÁª¤Ç¤â½ÂÂÚÂÐºö¤¬ÁèÅÀ¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÀ¾»ÔÄ¹¤¬¾è¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢15Æü¸áÁ°8»þ55Ê¬È¯±©ÅÄ¶õ¹Á¹Ô¤¤ÎÊØ¡£»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ÔÃæ¿´Éô¤«¤é¶õ¹Á¤Þ¤Ç¤ÏÌó20¥¥í¤¢¤ê¡¢¼Ö¤ÇÄÌ¾ï40¡Á50Ê¬¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¤¡¢»ÔÄ¹¤Ï¤µ¤é¤Ë»þ´ÖÅªÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ1»þ´ÖÈ¾¤Û¤ÉÁ°¤Ë»ÔÆâ¤ò¸øÍÑ¼Ö¤Ç½ÐÈ¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¸áÁ°8»þ57Ê¬¡¢»ÔÄ¹¤Ï¡Ö½ÂÂÚ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ÆÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤êÃÙ¤ì¤ë¡×¤ÈÎÞ¥Þ¡¼¥¯¤òÉÕ¤±¤ÆX¤ÇÊó¹ð¡£¼¡¤ÎÊØ¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÅìµþ¤Ç¤Î²ñµÄ¤Ï¡¢½ÂÂÚÂÐºö¤Ê¤É¤ÎÆ»Ï©Í½»»¤Î³È½¼¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î»ÔÄ®Â¼Ä¹¤é¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡ÖÆ»Ï©À°È÷Â¥¿Ê´üÀ®Æ±ÌÁ²ñÁ´¹ñ¶¨µÄ²ñ¡×¡ÊÆ»Á´¶¨¡Ë¤ÎÁí²ñ¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÀ¾»ÔÄ¹¤Ï¡¢Á´¹ñ»ÔÄ¹²ñ²ñÄ¹ÂåÍý¤È¤·¤Æ¤³¤ÎÁí²ñ¤ÎÃÅ¾å¤Ë¾å¤¬¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤ËÃåÎ¦¤·¤¿µ¡Æâ¤«¤é¡¢¡Ö²ñµÄ¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤Î¤«¡ª¡©¡¡¿ÀÍÍ¤ª´ê¤¤¡×¤ÈºÆ¤ÓX¤Ç¶ÛÇ÷´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£