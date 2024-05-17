¼«Ì±¡¦ÀÐÇËÌÐ»á¡¢¡ÖË¿¿·Ê¹¤ÎÅÞÆâÉÔ¿Íµ¤¡×ÏÀ¤ËÈ¿ÏÀ¡Ö·ù¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡Ä¡×
¢£¼«Ì±ÅÞ¡¦ÀÐÇËÌÐ¸µ´´»öÄ¹(È¯¸ÀÏ¿)
¡¡¡Ê½©¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë´Ø¤·¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¡ËºòÆü¡¢»ä¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÊÙ¶¯²ñ¤ò¤ä¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·Ê¹¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ÅÞÆâ¤Ç¿Íµ¤¤¬¤Ê¤¤¡£ÀÐÇË»á¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«º£¸å¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤ÈË¿¿·Ê¹¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÔÆÁ¤ÎÃ×¤¹¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¡Ö¤³¤Î¹ñ¤ò¤³¤¦¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ìÃ×¤¹¤ì¤Ð¡¢²¿¤âÌµÆó¤Î¿ÆÍ§¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢·ù¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¤Î¤¬¡¢¤ª¹ñ¤Î¤¿¤á¤À¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¹¥¤¤Ê¿Í¤Ç¤âÀ¯ºö¤¬°ã¤Ã¤¿¤é°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¡ÊÅìµþÅÔÆâ¤Ç¤Î¹Ö±é¤Ç¡Ë