¾åÂôÄ¾Ç·¥Þ¥¤¥Ê¡¼¹ß³Ê¸å2»î¹çÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¡¡2ÈÖ¼ê¤Ç5²ó2¼ºÅÀ¡¡¥á¥¸¥ã¡¼ºÆ¾º³Ê¤Ø¥¢¥Ô¡¼¥ëÂ³¤¯
MLB¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹»±²¼¥¦¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¾åÂôÄ¾Ç·Åê¼ê¤Ï¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹»±²¼¥¹¥¯¥é¥ó¥È¥óÀï¤Ë2ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¡£5²ó2¼ºÅÀ¤ÎÅêµå¤ò¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÈ¯Åê¼ê¤¬Áê¼êÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤ê2²óÅÓÃæ¤Ç¹ßÈÄ¡£4-4¤Î¥Î¡¼¥¢¥¦¥È1¡¢3ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£2¥¢¥¦¥È¤Þ¤Ç¤³¤®Ãå¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢3¿ÍÌÜ¤ÎÂÇ¼Ô¤ËÄã¤á¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤ÊÖ¤µ¤ì¡¢2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤òÍá¤Ó¤Þ¤¹¡£
Â³¤¯3²ó¤â¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¥Ò¥Ã¥È¤È»Íµå¤Ç1¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò¼´¤Ë3¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³¤ÇÌµ¼ºÅÀÅêµå¤ò¤ß¤»¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·6²ó¤Ï1¥¢¥¦¥È¤«¤é»Íµå¤ÇÊâ¤«¤»¤ë¤È¡¢Ï¢ÂÇ¤òÍá¤ÓËþÎÝ¤È¤·¡¢¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤Ç2ÅÀ¤òµö¤·¡¢6-8¤È¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£¤³¤Î²ó¤òÅê¤²¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾åÂôÅê¼ê¤Ï¡¢5²ó¤òÅê¤²¤Æ¡¢7°ÂÂÇ¡¢2Ã¥»°¿¶¡¢3»Íµå¡¢2¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¤½¤Î¸å13-12¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àè·î29Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¾º³Ê¤·¤¿¾åÂôÅê¼ê¤Ï¡¢º£·î3Æü¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½éÅÐÈÄ¡£2»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£·î9Æü¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ø¹ß³Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ß³Ê¸å¤Ï2»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£10Æü¤ÏÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤Æ4²ó3¼ºÅÀ¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï2ÈÖ¼ê¤Ç5²ó2¼ºÅÀ¤È¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ºÆ¾º³Ê¤Ø¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£