Ä®ÅÄ¡¦¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤¬¸ì¤ë¡ÈÇä¤ê½Ð¤·Ãæ¡ÉÊ¿²ÏÍª¤ÎÉ¾²Á¡¡£²¤«·î°Ê¾åÌµÆÀÅÀ¤â¡ÖÆÀÅÀ¤ò°Õ¼±¤µ¤»¤Ê¤¤¡×ÍýÍ³¤Ï
¡¡Ä®ÅÄ¤Î¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤¬£±£·Æü¡¢Åìµþ£ÖÀï¡Ê£±£¹Æü¡¦£Ç¥¹¥¿¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢£²¤«·î°Ê¾å¥´¡¼¥ë¤Î¤Ê¤¤£Õ¡½£²£³ÆüËÜÂåÉ½£Í£ÆÊ¿²ÏÍª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆÈ¼«¤ÎÉ¾²Á´ð½à¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£Ê¿²Ï¤Ï£³·î£¹Æü¤Î¼¯ÅçÀï°ÊÍè¡¢¼«¿È¤ÎÆÀÅÀ¤Ï¤Ê¤¯¡¢£³·î£³£°Æü¤ÎÄ»À´Àï¤Ç¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿£±»î¹ç£³¥¢¥·¥¹¥È°ÊÍè¡¢¥´¡¼¥ë¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê´ØÍ¿¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÆÀÅÀ¤ò¡ÊÉ¬Í×°Ê¾å¤Ë¡Ë°Õ¼±¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£ÅÀ¤ò¼è¤ì¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¡¢¾ï¤ËÅÀ¤ò¼è¤ë³ÎÎ¨¤Î¹â¤¤¥×¥ì¡¼¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤È¸ì¤ê¡¢¹¶¼é¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤òÂ³¤±¤ë¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡£Õ¡½£²£³ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¸¢¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿Ê¿²Ï¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àÉüµ¢¸å¤â»ý¤ÁÌ£¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¤ò½½Ê¬¤ËÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¿È½éÄ©Àï¤Î£Ê£±¥ê¡¼¥°¤Ç¡ÈÇä¤ê½Ð¤·Ãæ¡É¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤À¡££±£µÆü¤Î£ÃÂçºåÀï¡Ê£²¡»£±¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Á°È¾£²£¸Ê¬¡¢¼«¿Ø¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤¦¤È¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÁê¼ê¥´¡¼¥ëÁ°¤Þ¤Ç¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç±¿¤ó¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢È´·²¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤¿¡£°ìÊý¤Ç¼«¤é¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¿²Ï¤Ï»î¹ç¸å¡ÖÁ°Àþ¤ÎÁª¼ê¤Ï¿ô»ú¤¬¤Ä¤¯¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ç¡¢¡Ê¸«¤¨¤ë¡ËÀ¤³¦¤â¡Ê¼þ°Ï¤Î¡ËÉ¾²Á¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¼ó°Ì¤òÁè¤¦¥Á¡¼¥à¤Î¥¦¥¤¥ó¥¬¡¼¤¬¡¢¿ô»ú¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ê»î¹ç¤Ë¡Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë»ñ³Ê¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¼«¿È¤Ë¸·¤·¤¤É¾²Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¤¬Íß¤·¤¤¤¬¤¿¤á¤Ë¡ÖÌµÍý¤ÊÂÎÀª¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤â½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤½¤ó¤Ê¹Í¤¨Êý¤¬°ìÈÖÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¼«¤é¤¬ÅÀ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡¢¤È»×¤¨¤Ð¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤·¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤Ë¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹¤Û¤¦¤¬³ÎÎ¨¤¬¹â¤¤¤È»×¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤òÁªÂò¤¹¤Ù¤¡£¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤È¥¹¥¥ë¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£²¿¤¬²¿¤Ç¤â¤ª¤ì¤¬¡¢£±¡¢£²¿ÍÈ´¤¤¤Æ¤â·è¤á¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼³µÇ°¤Ï¡¢º£¤Ï¤â¤¦ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ÎÁªÂò¡¢¤½¤·¤ÆÅª³Î¤ÊÈ½ÃÇÎÏ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£