X JAPANのYOSHIKIが17日、都内で記者会見を開催し、2014年から恒例イベントとなっているディナーショーを今年も開催すると発表した。今回は『EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2024 in TOKYO JAPAN』と題し、グランドハイアット東京ボールルームで、計6日間10公演が行われる。YOSHIKIは4月26日に過労で倒れ、都内の病院に入院したと報告。今月10日に自身のSNSを通じて仕事復帰を伝えて以降、この日が初の公の場となったことから、「もともとやることが決まっていたので、当日までに倒れないように(笑)」と自虐的に笑う。

続けて「ステキなショーができるように、時間や体力などいろいろな配分を考えて当日を迎えたい」と意気込み、「ファンのみなさんとお会いできることを楽しみにしています」と呼びかけた。開催発表とあわせて、楽曲制作と療養期間にあてるなどの理由から、昨年9〜10月に行った『クラシカルコンサート』を今年は開催しない予定であることも明かされたため、本ショーが今年最初で最後の単独公演になる。『EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2024 in TOKYO JAPAN』では、ステージ前方テーブルの確保やプロカメラマンによるYOSHIKIとの写真撮影といった特典がつく「VIP Premiumパッケージ」も座席数限定で用意され、価格はYOSHIKIのディナーショー史上最高額の1席30万円となる。■『EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2024 in TOKYO JAPAN』日程8月2日(金) Dinner Show8月3日(土) Breakfast Show8月3日(土) Dinner Show8月4日(日) Breakfast Show8月4日(日) Dinner Show8月23日(金) Dinner Show8月24日(土) Breakfast Show8月24日(土) Dinner Show8月25日(日) Breakfast Show8月25日(日) Dinner Show会場:グランドハイアット東京 ボールルーム