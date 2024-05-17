YOSHIKI¡¢2024Ç¯ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±éÈ¯É½¡¡·×6Æü´Ö10¸ø±é¡¡¡È»Ë¾åºÇ¹â³Û¡É¤Î¸ÂÄêÀÊ¤â
¡¡X JAPAN¤ÎYOSHIKI¤¬17Æü¡¢ÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«ºÅ¤·¡¢2014Ç¯¤«¤é¹±Îã¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤òº£Ç¯¤â³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡ØEVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2024 in TOKYO JAPAN¡Ù¤ÈÂê¤·¡¢¥°¥é¥ó¥É¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥ÈÅìµþ¥Ü¡¼¥ë¥ë¡¼¥à¤Ç¡¢·×6Æü´Ö10¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¡Ä¡ªÉÂ¾õ¹ðÇò¤â¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿YOSHIKI
¡¡YOSHIKI¤Ï4·î26Æü¤Ë²áÏ«¤ÇÅÝ¤ì¡¢ÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¡£º£·î10Æü¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ»Å»öÉüµ¢¤òÅÁ¤¨¤Æ°Ê¹ß¡¢¤³¤ÎÆü¤¬½é¤Î¸ø¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¤â¤È¤â¤È¤ä¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅöÆü¤Þ¤Ç¤ËÅÝ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¼«µÔÅª¤Ë¾Ð¤¦¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê¥·¥ç¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»þ´Ö¤äÂÎÎÏ¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÇÛÊ¬¤ò¹Í¤¨¤ÆÅöÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡³«ºÅÈ¯É½¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî¤ÈÎÅÍÜ´ü´Ö¤Ë¤¢¤Æ¤ë¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤«¤é¡¢ºòÇ¯9¡Á10·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡Ø¥¯¥é¥·¥«¥ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ù¤òº£Ç¯¤Ï³«ºÅ¤·¤Ê¤¤Í½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢ËÜ¥·¥ç¡¼¤¬º£Ç¯ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ØEVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2024 in TOKYO JAPAN¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸Á°Êý¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î³ÎÊÝ¤ä¥×¥í¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ë¤è¤ëYOSHIKI¤È¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÅµ¤¬¤Ä¤¯¡ÖVIP Premium¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤âºÂÀÊ¿ô¸ÂÄê¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢²Á³Ê¤ÏYOSHIKI¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼»Ë¾åºÇ¹â³Û¤Î1ÀÊ30Ëü±ß¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¡ØEVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2024 in TOKYO JAPAN¡ÙÆüÄø
8·î2Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡Dinner Show
8·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡Breakfast Show
8·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡Dinner Show
8·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡Breakfast Show
8·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡Dinner Show
8·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡Dinner Show
8·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡Breakfast Show
8·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡Dinner Show
8·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡Breakfast Show
8·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡Dinner Show
²ñ¾ì¡§¥°¥é¥ó¥É¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥ÈÅìµþ ¥Ü¡¼¥ë¥ë¡¼¥à
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¡Ä¡ªÉÂ¾õ¹ðÇò¤â¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿YOSHIKI
¡¡YOSHIKI¤Ï4·î26Æü¤Ë²áÏ«¤ÇÅÝ¤ì¡¢ÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¡£º£·î10Æü¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ»Å»öÉüµ¢¤òÅÁ¤¨¤Æ°Ê¹ß¡¢¤³¤ÎÆü¤¬½é¤Î¸ø¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¤â¤È¤â¤È¤ä¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅöÆü¤Þ¤Ç¤ËÅÝ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¼«µÔÅª¤Ë¾Ð¤¦¡£
¡¡³«ºÅÈ¯É½¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî¤ÈÎÅÍÜ´ü´Ö¤Ë¤¢¤Æ¤ë¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤«¤é¡¢ºòÇ¯9¡Á10·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡Ø¥¯¥é¥·¥«¥ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ù¤òº£Ç¯¤Ï³«ºÅ¤·¤Ê¤¤Í½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢ËÜ¥·¥ç¡¼¤¬º£Ç¯ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ØEVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2024 in TOKYO JAPAN¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸Á°Êý¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î³ÎÊÝ¤ä¥×¥í¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ë¤è¤ëYOSHIKI¤È¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÅµ¤¬¤Ä¤¯¡ÖVIP Premium¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤âºÂÀÊ¿ô¸ÂÄê¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢²Á³Ê¤ÏYOSHIKI¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼»Ë¾åºÇ¹â³Û¤Î1ÀÊ30Ëü±ß¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¡ØEVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2024 in TOKYO JAPAN¡ÙÆüÄø
8·î2Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡Dinner Show
8·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡Breakfast Show
8·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡Dinner Show
8·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡Breakfast Show
8·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡Dinner Show
8·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡Dinner Show
8·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡Breakfast Show
8·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡Dinner Show
8·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡Breakfast Show
8·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡Dinner Show
²ñ¾ì¡§¥°¥é¥ó¥É¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥ÈÅìµþ ¥Ü¡¼¥ë¥ë¡¼¥à