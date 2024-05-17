YOSHIKI¡¡¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£50¼þÇ¯µÇ°¶Ê¤òÀ©ºîÃæ¡¡¤ªÈäÏªÌÜ»þ´ü¤Ï¡Ö²Æ¤´¤í¡×
¡¡X¡¡JAPAN¤ÎYOSHIKI¡ÊÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¡Ë¤¬17Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢º£Ç¯50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡YOSHIKI¤È¥µ¥ó¥ê¥ª¤Ï¡¢¥¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤¬YOSHIKI¤ËÊ±¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Öyoshikitty¡×¤Ç¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿¼¤¤±ï¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÆü¡¢¡Öyoshikitty¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëÃæ¤Ç¡Ö¤¢¤Ã¸À¤¤Ëº¤ì¤Æ¤¿¡£¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Î50¼þÇ¯µÇ°¶Ê¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¡×¡£¤ªÈäÏªÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢8·î¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Î³«ºÅÁ°¡×¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Öyoshikitty¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Âç¾Þ¤Ë½Ð¤Æ¤Þ¤¹¡£ÅêÉ¼¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£