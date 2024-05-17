¡Ö¤¤¤Ä¤«Êá¤Þ¤ë¤È¡Ä¡×²ÎÉñ´ìÄ®¤Î°ãË¡ÅÒÇîÅ¹¤ò·Ù»ëÄ£¤¬Å¦È¯¡¡Å¹Ä¹¤éÂáÊá¡¡µÒ¤ËÁêÃÌÁë¸ý¾Ò²ð¤·¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë°ÍÂ¸¾ÉÂÐºö¿Ê¤á¤ë
Åìµþ¡¦¿·½É¶è¤Î²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥Ó¥ë¤Î1¼¼¤Ë¡¢µ¬À©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Á¥¹¥íµ¡¤Ê¤É25Âæ¤òÀßÃÖ¤·¡¢ÅÒÇî¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢°ãË¡ÅÒÇîÅ¹¤ÎÅ¹Ä¹¤é2¿Í¤¬·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾ï½¬ÅÒÇî¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥Ñ¥Á¥¹¥íÅ¹¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¡×¤ÎÅ¹Ä¹¡¦Â¼½ÅÉðÍÆµ¿¼Ô¡Ê32¡Ë¤é2¿Í¤Ç¡¢¸½ºß¤Ïµ¬À©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµì¼°¤Î¥Ñ¥Á¥¹¥íµ¡¤Ê¤É25Âæ¤òÀßÃÖ¤·¡¢µÒ¤È¾ï½¬Åª¤ËÅÒÇî¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Å¹¤Ï²ÎÉñ´ìÄ®¼þÊÕ¤ÎÏ©¾å¤Ç¡ÖÎ¢¥¹¥í¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ½¸µÒ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¼½ÅÍÆµ¿¼Ô¤é2¿Í¤ÏÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢¼áÊü¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎÅ¹¤ÎÃËÀµÒ¤Î1¿Í¤Ï·Ù»ëÄ£¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«Êá¤Þ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë°ÍÂ¸¾É¤ÎÁêÃÌÁë¸ý¤òÅö»þ¤ÎµÒ¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÐºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£